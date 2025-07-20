龍貓洗澡全攻略　從頻率到方式以至時間大公開　新手飼主必看指南

龍貓是食草動物，在食物鏈中屬於被捕食動物，加上牠們沒有什麼特殊的防衛本領，所以天性就非常愛乾淨，以防止有氣味引來天敵。



龍貓沒有汗腺，所以清潔非常容易，野生龍貓是在火山灰中洗澡的，但火山灰的主要成份二氧化硅，長期吸入人體對人有害，所以人工繁殖的龍貓都是使用替代品洗澡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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每2-3天讓龍貓洗一次澡的頻率實踐證明對龍貓身心健康是有益的，特別潮濕的天氣裏每天洗澡也無不可，但值得注意的是，過多洗澡會引起龍貓皮膚乾燥。

如果使用封閉容器將龍貓關在裏面洗澡的話，最多5分鐘就要將牠們放出來，否則牠們可能在裏面大量大小便。

1. 龍貓洗澡情況

其實，大部份龍貓都懂得自己洗澡 ( 在出世後跟媽媽學來的本領 ) ，但不是每隻龍貓都愛洗澡。有些龍貓在洗澡時不太專心，只會在專用洗澡粉中翻兩翻便算，這時只能人手將洗澡粉撒在牠們身上幫牠們洗。

2. 龍貓洗澡方式

有極個別龍貓不懂得怎麼洗澡，其實，只需將專用洗澡粉灑在龍貓的身上，讓龍貓感覺有東西在身體上，他便會自然擺動身體，希望弄走身上的專用洗澡粉，久而久之便能學會在盆中打轉，就學會自己洗澡了。

另外，若你養了不止一隻龍貓，你亦可在另一隻龍貓洗澡時，讓不會洗澡的龍貓從旁觀看，在其他同伴的示範下，不懂洗澡的龍貓也有機會學會。但主人要有耐性，龍貓需要一段時間才能學會呢！龍貓剛到家還不熟悉環境的情況下，幾天不肯洗澡是很正常的。

3. 龍貓洗澡時間

洗澡的時間最好在傍晚，與餵食的時間間隔開1小時左右，最好是在餵食前進行，這樣可以避免龍貓在洗澡盆裏便便。洗澡用的盆不用很大，只要能容納龍貓就可以，但是注意盆的高度要高些，這樣可以避免洗澡粉被龍貓弄撒。洗澡粉的量控制在鋪滿盆底，厚度0.5-1厘米即可。洗澡粉可重複使用，如果發現裏面有便便就揀出來，如果濕了就晾乾即可。

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