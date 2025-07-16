2歲女孩帶貓骨灰罈玩滑梯引熱議　媽媽親解背後原來充滿愛與思念

最近，網友@nicolexjuliana的2歲女兒「Harlee」（哈莉）問她：能不能和貓貓一起玩滑梯？網友答應了，小姑娘卻拿出了貓咪的骨灰罈一起玩滑梯。



這個玩耍視頻被發佈到了網絡上時，不少人都受到驚嚇，說：「以為真的是寵物貓，結果…...」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 1

因為視頻引起了不小的爭議，網友也做出了解釋：原來，網友養過一隻叫做「Smokey」的小貓，在女兒哈莉出生一個多月的時候，10歲的Smokey突發心臟病去世了。

Harlee當時太小了，對於貓哥哥沒有任何印象。

直到女兒兩歲，她意外看到了Smokey的骨灰罈，問媽媽這是什麼。

網友告訴她說：「這是你的貓咪哥哥，牠在一個安靜祥和的地方長眠，雖然我們看不到牠，但總有一天我們會再度見面。」

Smokey的相片，點擊圖輯查看👇👇👇

Harlee太小了，理解不了什麼是死亡，她只知道小小的罈子裏裝着一隻沉睡的小貓，於是常常跟小罈子對話，講故事，親吻抱抱，甚至出去玩出去散步都要帶着牠。

因為Smokey的骨灰罈的裏面還有一個罐子，罈子也是擰緊的，很難打開也不會灑漏，所以網友就沒有阻止，告訴她跟哥哥玩輕輕的。

Harlee也很聽話，每次拿它當寶貝一樣，小心翼翼。

Smokey的骨灰罈（nicolexjuliana@Tiktok）

有人說：

或許在很多人眼裏跟貓貓骨灰罈玩耍，是一個很恐怖的黑色笑話，但在一個只有兩歲的小姑娘眼裏，她真的很喜歡Smokey吧。

延伸閲讀：女貓奴曬主子5胞胎畫面 網民笑爆：前面仲有墨後面走曬色（點擊鏈結看全文）

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】