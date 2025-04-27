八哥犬用泰山壓頂叫爸爸起床不成功 最終靠這招撒嬌賣萌臭功奏效
撰文：狗與愛的世界
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網友家的八哥犬名叫「巴特」（Butter），是隻愛撒嬌的狗狗。
催爸爸起牀是巴特每天的例行公事，每當牠發現爸爸在睡覺時，就會毫不猶豫地採取「泰山壓頂」的戰術，一屁股坐上對方的背，接着，用各種方式撒嬌，直到爸爸醒來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
主人，你是被臭醒了嗎？
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巴特看着仍在熟睡的爸爸，努力地爬上對方的背，企圖引起他的注意，然而效果卻不佳。
於是，巴特便決定改變策略，把屁股放在爸爸的臉上，果然，這一招奏效了，對方終於清醒了哈哈哈！
許多人看到紛紛評論：
「汪：起牀然後摸我！」
「這是個萌萌的小傢伙。」
「真貼心。」
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