八哥犬用泰山壓頂叫爸爸起床不成功　最終靠這招撒嬌賣萌臭功奏效

網友家的八哥犬名叫「巴特」（Butter），是隻愛撒嬌的狗狗。



催爸爸起牀是巴特每天的例行公事，每當牠發現爸爸在睡覺時，就會毫不猶豫地採取「泰山壓頂」的戰術，一屁股坐上對方的背，接着，用各種方式撒嬌，直到爸爸醒來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

八哥犬：爸爸不肯起床陪我玩，看來要用這招了！（tiktok＠buttersmommy）

主人，你是被臭醒了嗎？

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巴特看着仍在熟睡的爸爸，努力地爬上對方的背，企圖引起他的注意，然而效果卻不佳。

於是，巴特便決定改變策略，把屁股放在爸爸的臉上，果然，這一招奏效了，對方終於清醒了哈哈哈！

汪：為何每天都要賴床！（tiktok＠buttersmommy）

許多人看到紛紛評論：

「汪：起牀然後摸我！」

「這是個萌萌的小傢伙。」

「真貼心。」



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