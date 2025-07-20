西摩犬瘋狂掉毛 巧手女主人收集起來 DIY編織出時尚獨創單品
撰文：狗與愛的世界
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住在英國愛丁堡的「克里葳」（Jane Crewe）從16歲開始就喜歡上了西摩犬（薩摩耶）。在有能力後，她便養了2隻非常可愛的狗狗陪伴在自己的身邊。
然而，沒想到的是，西摩犬毛髮又長又多，時常掉滿地，因此，她便自發學習瞭如何將這些狗毛做成紗線，製成保暖小物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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就這樣，在克里葳的巧手下，耶耶的毛髮得到了充分的利用，是獨一無二的時尚單品。
看的人手癢癢哈哈哈！
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