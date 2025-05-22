聽話金毛等開飯指令超萌 歪頭等待不亂吠 主人發現後直呼融化
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友給自家狗子準備好食物後，就和男友閒聊了起來。
結果沒想到的是，小傢伙卻誤以為主人讓自己等待，於是，便在原地呆坐了起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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因為中間有阻擋，所以主人壓根不知道究竟發生了啥。
而狗子呢？則是特別可愛，沒有抱怨，也沒有催促，就是時不時會歪着小腦袋湊過去聽聽，看看什麼時候會開飯，
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好在，沒有等待太久的時間，主人及時發現了狗子的舉動，於是，便立馬發出了吃飯的指令，然後抱了抱這個可愛的小傢伙。
嗚嗚嗚看完後心都被融化，怎麼會有這麼可愛的狗啊！
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