柴犬集團超有義氣　肚餓仍靜候烏龜就位才開飯　網民：是尊敬長輩

肚子再餓，也要等夥伴到齊才能開動！有飼主家裡養了4隻貪吃的柴犬，不過美食當前他們依然堅守家規，要等最慢的烏龜到定位後才一起開飯，超療癒的畫面融化許多網友。



網友分享一段家中毛孩用餐時間的可愛畫面，白柴、黑柴、赤柴共四隻柴犬，靜靜守在寵物碗前方等著開動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這時狗狗的身旁緩緩出現一隻烏龜，全速朝著自己的餐點「龜速」前進。柴犬發現烏龜開動之後，才跟著動起來一起享用美食，畫面曝光讓網友大讚柴柴集團超有義氣！

有趣的寵物吃播畫面逗樂許多網友，

「這規矩還蠻嚴呀」

「烏龜先吃，然後狗開吃」

「主人也是個養豬場廠長」

「這是尊敬長輩」

「狗：你大爺快點啊」。



不過也有網友笑說，這根本不是義氣而是在等媽媽指令才對，無論如何有趣的景象已在網路上掀起討論。

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