超巨白狗天天到藥局領藥　飼主曝真相萬人直呼暖心：太有愛

一隻伯恩山犬每天最期待的不是去公園，而是跑去藥局討零食，原來一年前牠在藥局第一次拿到店員遞來的點心後，就深深愛上這個地方，從此天天報到。有趣的是牠不僅會自動走進店裏，還會乖乖排隊等候，直到有人餵牠為止。



根據The Dodo報導，美國佛羅里達州一隻伯恩山犬（Pyrenees）名叫瑞奇（Ritchie），牠在當地小有名氣，原因是因為牠最喜歡去散步的地方竟然是藥局。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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瑞奇之所以喜歡去藥局，起源於一年前牠跟著飼主一起出門到住家附近的CVS藥局，本來只是平凡的一次遛狗兼買東西，沒想到就在櫃枱前，一位親切的店員打開了餅乾袋，伸手遞出一塊點心給牠，從此瑞奇就愛上這間藥局了，天天散步都會自己跑來這邊找人要東西吃。

瑞奇的飼主表示，以前瑞奇最喜歡去公園散步的時光，那裏有牠最好的狗朋友克蘿伊（Chloe），但牠現在更愛去逛藥局勝過於跟狗朋友相處。從飼主在IG貼出的影片可以看到，瑞奇每天散步都會走進藥局並乖乖站在櫃枱前，過沒多久就會有藥師拿著狗狗專用的零食過來餵食，這是牠每天出門散步最快樂的時光。

這段日復一日的甜蜜行程，讓瑞奇逐漸發展出自己的固定模式，每當飼主一放開牽繩，牠就會大搖大擺走進店裏直奔櫃枱，有時候店裏沒人牠就直接站上去，但如果剛好前面有人排隊，牠也會乖乖跟著排，毫無怨言。

瑞奇可愛的影片在網路上瘋傳，網友留言表示：

「從來沒見過喜歡去藥局的狗，這下算是大開眼界了」 「對狗狗來說藥局不是令人害怕的地方，而是可以吃到很多零食的地方」 「藥局女店員太有愛了，一定是很喜歡狗狗的人」 「伯恩山犬真的好大隻，到藥局可以看到伯恩山犬想必是很多大狗控的最愛」。



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