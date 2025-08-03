世界最小馬殘疾遭棄 好心人收留與法鬥同住 行為竟越來越像狗？
撰文：狗與愛的世界
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這隻小馬名叫「皮博迪」（Peabody），因為一出生身上就有多處缺陷，因此被稱為世界上最小的馬。
前主人表示，皮博迪不會再長大，又聾又瞎、無法正常進食和走路。但好在，馴馬師「費絲」（Faith）沒有放棄牠，照顧起了牠的生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
可當費絲把皮博迪帶回家後，發現牠除了身體小一點外並沒有前主人說的別的狀況，十分健康，於是，便猜測前主人應該是看見了皮博迪的身型才決定棄養的。
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因為身型問題，皮博迪多半時間都和狗狗待在一起，而久而久之，皮博迪就以為自己也是狗狗，開始做出一些狗狗的行為。
和誰待的時間久就像誰果然沒錯～哈哈哈！
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