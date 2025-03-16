伯恩山犬腹部腫脹急送醫　X光一照肚裏是主人貼身物品：洗衣機？

美國有隻寵物狗近日因為腹部腫脹而就醫，獸醫在照完X光後驚訝地發現這隻狗的肚子內竟塞滿主人的衣物，包含24隻襪子、髮圈和嬰兒衣，所幸緊急動手術後這隻狗狗體內的衣物已被全部取出，同時身體也恢復健康。



美國加州科洛納市（Corona）的動物醫護中心近日分享這起罕見案例，7歲的伯恩山犬（Bernese Mountain Dog）露娜（Luna）上個月16日因為腹部嚴重腫脹、被緊急送到該醫護中心治療。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

美國有隻寵物狗近日因為腹部腫脹而就醫，獸醫在照完X光後驚訝地發現這隻狗的肚子內竟塞滿主人的衣物。（instagram@coronaanimaler）

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照完X光後驚訝地發現牠體內竟塞滿大量主人的衣物，包括24隻襪子、1個大腸髮圈、2個一般髮圈、1個鞋墊、1件嬰兒連體衣和許多衣服碎片。

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所幸經過手術，露娜體內的衣物被全部取出，醫護中心表示「雖然經歷許多痛苦，露娜成功挺過了手術，現在又開始搖尾巴了！」。

此外，醫護中心也提醒有養寵物的民眾：如果發現寵物出現嘔吐、嗜睡或腹部緊繃等問題，請盡快採取行動並聯絡獸醫，以免造成嚴重影響。

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