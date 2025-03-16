伯恩山犬腹部腫脹急送醫 X光一照肚裏是主人貼身物品：洗衣機？
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
美國有隻寵物狗近日因為腹部腫脹而就醫，獸醫在照完X光後驚訝地發現這隻狗的肚子內竟塞滿主人的衣物，包含24隻襪子、髮圈和嬰兒衣，所幸緊急動手術後這隻狗狗體內的衣物已被全部取出，同時身體也恢復健康。
美國加州科洛納市（Corona）的動物醫護中心近日分享這起罕見案例，7歲的伯恩山犬（Bernese Mountain Dog）露娜（Luna）上個月16日因為腹部嚴重腫脹、被緊急送到該醫護中心治療。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+8
照完X光後驚訝地發現牠體內竟塞滿大量主人的衣物，包括24隻襪子、1個大腸髮圈、2個一般髮圈、1個鞋墊、1件嬰兒連體衣和許多衣服碎片。
延伸閱讀：金毛犬化身成貓咪最愛暖爐 1位置更是牠必窩地盤：一起入眠真香（點擊連結看全文）
+11
所幸經過手術，露娜體內的衣物被全部取出，醫護中心表示「雖然經歷許多痛苦，露娜成功挺過了手術，現在又開始搖尾巴了！」。
此外，醫護中心也提醒有養寵物的民眾：如果發現寵物出現嘔吐、嗜睡或腹部緊繃等問題，請盡快採取行動並聯絡獸醫，以免造成嚴重影響。
延伸閱讀：巴士司機帶狗狗一起上班 更有1暖心舉動惹起全車人關注：很有愛（點擊連結看全文）
+10
秃毛醜陋小狗在路邊無人理 義工帶回收容所才留意到：牠不是狗狗狗洗澡時突然僵直不動 狗主被嚇壞快要崩潰 一輪拍打後：醒了遇上親人「白襪柴犬」 想帶回家養卻被告知殘酷真相：牠不是狗小羊誤把大白狗當成媽媽 緊追其後纏繞極困擾 網民：羊媽媽在看電梯旁貼著醜到爆尋狗啟事 本尊汪現身網民笑噴：怪錯靈魂畫師金毛偷偷跳到餐桌上曬日光浴 豈料旁邊狗狗好友正用眼神打小報告懸賞5萬尋找愛犬 伯恩山犬走失後竟被流浪狗救起 結局太美好
延伸閱讀：
川普批北約錢出太少 突提不滿「美日安保條約」嗆日本為何沒保護美國
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】