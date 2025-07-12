心軟女孩遇地鐵被棄養小狗　不願被收養竟是這原因？結局有驚喜

今天要分享一個超暖心的故事，是由救助者本人拍攝記錄並發在網絡上，感動了千萬網友的真實事件。一連3天，女孩在地鐵口都遇見了一隻蜷縮在一旁的潦草小狗。



女孩上前和小狗說話時，牠會主動搖尾巴湊近，還會翻肚皮示好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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經過幾天的觀察，女孩發現狗狗總是喜歡躺在地鐵口旁的枯草叢裏一動不動，心情很低落，甚至有些生無可戀的感覺。

而周圍的群眾說，狗在這至少已經躺了一個星期了。

善良的女孩心裏始終牽掛着那隻地鐵口猶豫徘徊的小狗，幾天後，她決定，如果再次遇見牠，就帶牠回家！

再次遇見的時候，女孩看牠還是垂頭喪氣的樣子，擔心牠生病了，決定把牠帶到醫院去看看。她用一根臨時找來的繩子打算栓住牠，小狗看到繩子眼睛都亮了，大概是想到了自己的主人吧，雖然很害怕，但是無比配合，一看就是曾經有過被牽繩的經驗。

狗狗看到繩子眼睛都亮了：牽我去主人那裡？（Caring Animal Shelter@youtube）

即便面對打針時害怕得渾身發抖，牠還是乖乖地配合着醫生。

醫生說，小狗大概五六個月大，身體很弱不能洗澡，瘦得皮包骨是營養不良，其他方面沒什麼問題。

從醫院出來後，女孩帶牠回了家。

狗狗一進門，大概是發現了這不是曾經主人的房子，開始變得很抗拒，耷拉着腦袋，夾着尾巴，想要離開，連食物和水都碰也不碰。

女孩帶牠回了家，狗狗：這裡不是我原來的家（Caring Animal Shelter@youtube）

女孩看牠這麼不開心，便想着帶牠出門遛遛，沒想到小狗一下子掙脱了繩子，頭也不回地飛奔着逃跑了。

狗狗掙脱了繩子：我還是要去找主人的家（Caring Animal Shelter@youtube）

女孩發現小狗又跑回了地鐵口，還是回到那個枯草叢裏，生無可戀地趴着，不願意跟她回去。

女孩猜測，小狗應該是在地鐵口被遺棄的。但小小的牠不知道什麼是遺棄，牠還以為只是走散了，所以每天堅持不懈地在原地等待着，等待着。

什麼時候才能等到主人呢（Caring Animal Shelter@youtube）

女孩叫了有養狗經驗的朋友來幫忙，小姐姐們圍着小狗，耐心地告訴牠，舊的不去，新的不來，要對生活充滿信心呀！

小狗彷彿聽懂了一般，重重嘆了口氣。

小女孩們趁機把狗狗拉回了家。

回到家後，小狗沒有了第一次的抗拒，彷彿是接受了自己已經被拋棄的現實，也明白自己又遇到了真心愛牠的心軟的神，喝完水就在屬於自己的窩裏睡覺了。

小狗明白自己遇到了真心愛牠的心軟的神：謝謝你帶我回了新家（Caring Animal Shelter@youtube）

再後來，小狗每天都變得很開心，會在女孩回家的時候搖着尾巴熱情迎接，會在出門散步的時候邁着輕快的步伐蹦蹦跳跳。

每個看完這個故事的人都忍不住感慨：原來被愛真的會重新長出血肉啊！



最後，抵制不負責任的棄養行為，希望天底下所有生命都能被善待。

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