11歲貴婦狗曾因體型變得孤僻　遇愛主替牠剪出帥氣造型超吸睛

外國一網友養了隻11歲的貴婦狗，名叫「Kinako」。



剛出生時，Kinako的體型就比其他兄弟姐妹要大上一點，也正因如此，牠看起來有些格格，總是自己縮在角落，十分可憐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但幸好，Kinako遇到了愛牠的主人。

Kinako的毛長長的，很容易打結，於是，主人便購買了修剪工具充當設計師，幫Kinako剪出了一身蓬鬆的造型。

該說不說，這模樣也太酷了吧！

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