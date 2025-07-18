11歲貴婦狗曾因體型變得孤僻 遇愛主替牠剪出帥氣造型超吸睛
撰文：狗與愛的世界
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外國一網友養了隻11歲的貴婦狗，名叫「Kinako」。
剛出生時，Kinako的體型就比其他兄弟姐妹要大上一點，也正因如此，牠看起來有些格格，總是自己縮在角落，十分可憐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但幸好，Kinako遇到了愛牠的主人。
Kinako的毛長長的，很容易打結，於是，主人便購買了修剪工具充當設計師，幫Kinako剪出了一身蓬鬆的造型。
該說不說，這模樣也太酷了吧！
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