機場安檢驚見行李箱有活物！開箱竟是橘貓　乘客傻眼：不是我的貓

甘迺迪國際機場的X光安檢機，發現一名乘客的行李箱中，有奇怪的物體，像一種生物！安檢工作人員當場要求開箱檢查。工作人員打開後發現，箱子裏居然藏有一隻活的橘貓！



乘客看着也懵圈了，因為這不是他的貓，仔細一看才認出來，這是他房東家的貓，擔心被人誤會他是偷貓賊，趕緊解釋，這貓並不是他綁架來的，當場打電話給房東來接貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

房東接到電話說怪不得貓不見了，原來是偷跑到租客行李箱，想跟租客去出差冒險。隨後，房東拿貓籠把橘貓帶回家了。

當事貓：剛睡醒，咋回事啊？

喏，就是這隻傢伙，牠的名字叫Smells，因為牠偷溜進行李箱的離譜行為，很多網友討論，讓牠在推特上走紅呢。

房東隨後也發動態「還原現場」說Smells平時就很喜歡鑽行李箱。好奇寶寶一枚，看到行李箱就湊過去。這次被鎖行李箱帶去機場，幸好福大命大，沒有被悶壞。

行李箱跟有魔力似的吸引貓咪，網友們紛紛表示自家的貓也一樣，一打開行李箱就跑進去！主人打開行李箱收拾東西，兩隻貓為了搶奪箱子在幹架！

養貓人收拾行李分五步 ：

1. 打開行李箱

2. 把貓拿出來

3. 裝東西

4. 把貓拿出來

5. 關上行李箱



笑暈哈哈哈哈哈哈哈，原來沒打開的行李箱也能吸引貓！貓咪那麼喜歡行李箱，是不是可以直接拿行李箱當貓窩呢！

可能有好奇寶寶會問，為什麼貓咪那麼喜歡行李箱呢？猜測是因為行李箱不常開，裏面的味道對貓而言，很新鮮很陌生，一打開相當於給貓咪開闢新大陸。所以，貓咪們很喜歡進去蹭蹭蹭，宣誓這是牠的新地盤了。

值得注意的是，有些貓咪還會尿在行李箱裏，可能是因為牠太激動，太想標記地盤。

關於貓咪喜歡躺行李箱裏，還有一種說法很戳心，說貓咪意識到，主人拿出行李箱就是要出門，牠們很不捨得主人，想辦法阻止，或者想進行李箱，跟着主人出門。

嗚嗚，不管哪一種，大家合上行李箱的時候要注意，檢查有沒有小貓咪藏在裏面哦！不然，鎖上後很危險的，容易悶壞。

第一秒：擔心小貓被悶沒了，嗚嗚嗚

第二秒：？？？？你小子敢耍老孃，

把老孃的青龍偃月刀拿上來！幸好是只假貓，要是真貓已經無了吧！

對了，就算不出門，行李箱也要放好哦。之前有隻貓貓被行李箱「吃掉」了，人沒在家的話，指定找不到貓，到時候貓咪被鎖裏面很危險！

喵君順便提醒一下大家，家裏寄快遞，丟垃圾，丟紙箱時，也得好好檢查有沒有貓在裏頭，免得愛貓躲進去，被誤丟出門。家裏丟棄大件物品也得檢查檢查。曾經有一隻大橘躲沙發裏睡覺，被主人賣到二手舊貨市場。幸好收貨老闆發現異樣，趕緊聯繫主人來接貓回家。

貓罵罵咧咧：不知道老子在裏面睡覺嗎！

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】