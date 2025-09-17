小貓會區別對待？從貓咪反應秒懂誰是家中最愛　網民認命輸得徹底

Hello，大家好，這裏是還沒有想好開場白的小番茄~

大家應該都知道小貓對人會搞區別對待，但……怎麼可以這麼明顯呢？



刷到博主@ratsujo分享，說：她和老公給小貓拍照，貓的表情會有變化。

爸爸拍的→→：很幽怨，一副看啥都不順眼的樣子！

但媽媽拍的→→完全就換了一個貓，又懵懂又可愛，格外開朗。



放一起看，簡直「判若兩貓」哈哈！而且，這不是個例！

快來看看這些可愛的「雙標」小貓吧！👇👇👇

@uLHGgRSpu938146：「左邊是我拍的，右邊是牠爹拍的~哈哈哈哈！」

@bogsunga_l4：「我崽在爸爸媽媽的鏡頭裏真的完全不一樣！左邊是牠爸拍的，右邊是我拍的哈哈哈！牠爸問為什麼？」

@hiroko303：「我是家裏最小的，地位最低，然後我給貓拍照時，牠這樣。」、「我姐給牠拍的時候，牠這樣哈哈哈！」

家庭帝位與家庭弟位哈哈哈！

@yoko458ma：「我老公說他有點受傷哈哈哈（左：貓盯着丈夫，右：貓盯着我）」

@RION1263：「上：我求牠陪我玩耍；下：主動陪我妹玩耍！果然是跟我妹比較好吧」

愛與不愛真的很明顯！

網友@m_mcgee520分享小貓出門迎接家人回家的視頻……

出門看到媽媽→→加速度衝過來歡快迎接！

貓：「媽媽，你的小寶貝來啦！」

出門看爸爸→→愣住、躊躇、尾巴放下！

貓：「現在回頭來得及嗎？算了，都出來了，勉強給他個面子吧！」



哈哈哈，這個剎車+尾巴放下，太傷人心啦！

小貓的區別對待不止如此！

最近，外網特別流行一個遊戲，就是：情侶猜拳，輸的讓貓咬自己。當媽媽輸了的時候，小貓就意思了一下，但爸爸輸了，甚至想用手按住咬哈哈哈！

猜拳，輸了讓貓貓咬一口（一隻小怪獸@抖音）

貓：「我使勁兒了，你可別哭啊！」、「傷害男人的事我全都做到了！」、「真的要咬嗎女人，我的尖牙可不是長來玩玩的！」、「哎呦，你怎麼又輸了？」

另一隻小貓表現得就更明顯了哈哈！

貓：「媽，你加把勁，我待會兒把他咬的嗷嗷叫！！」

有人說了：

「爸爸還沒輸呢，孩子的牙已經伸出二里地了。」

「對媽媽：媽媽~~~；對爸爸：老登受死！」

「對媽媽：咬手禮；對爸爸：訂書機！」

「對媽媽：咬手禮；對爸爸：咬死你！」

「咪甚至抱住了他的胳膊，怕他跑了！」



所以，屏幕前的你們，覺得我做的對嗎？

仔細想想，貓似乎真的這樣！我家貓如果踩着我過去，就會輕輕地，但如果踩我弟哈哈哈哈，恐怕勁不夠大。

果然，貓咪超級愛我~

最後，絕對不是我挑事啊，你是你家小貓最愛的寶寶嗎？

