小貓是夏日嚇人高手！紙箱移動、護士被突襲　背後全是喵星人作案

這大熱天的，除了小貓，誰還想嚇你？！



1. 會動的紙箱

最近，土耳其霍帕（Hopa）市的一家超市發生了一件非常詭異的事件：大白天，店主小哥@Sinan Akbiyik 坐在收銀台玩手機。

突然，他旁邊的紙箱移動了起來。

小哥嚇了一跳，左右觀察後發現啥東西都沒有，他汗毛嗖地就立起來了：「這是鬧鬼了？」

這給他嚇得，自家超市都不敢待了，跑出門後還在高喊科學！

等小哥心情平復下來後，就覺得不太對勁：你說大白天，日頭當空照，咋可能這時候發生靈異事件啊，有阿飄也得是晚上啊。

於是，他立刻調取了店內的監控……發現是小貓幹的～哈哈哈！

這隻小貓是流浪貓，地盤就是超市所在的這條街，大家跟牠都很熟，小哥也經常投餵牠。

就是沒想到這毛孩子竟然這麼調皮，嚇了人就跑

幸好有監控，要麼小哥這輩子都得唸叨那個會動的紙箱子～哈哈哈。

2. 看什麼呢，給我也看看！

你說大白天發生點離奇的事情害怕，那大晚上不就更害怕了？

尤其是在醫院這種本身就帶有恐怖加持的地方。

前不久，山東的一位護士小姐姐正在上夜班，大概半夜十二點多，她正聚精會神看電腦工作，突然一隻小貓溜了進來。

貓貓似乎很好奇她在看什麼，動作迅速且目標明確，直接竄到了小姐姐懷裏，也看了一眼電腦，然後看完就跑了……

貓：「看什麼呢？這麼認真？給我也看看！」

護士小姐姐：「啊啊啊啊啊啊！」

有人就說了：

「這貓絕對是醫院的老油條，看這走位就知道牠經常幹這種事。」

「你甚至想不出來這貓除了過來嚇人，還有什麼理由走這個路線！」

「以貓的性格來說，牠絕對是故意的。」

「這一下，得老提神了吧！」

「貓：不好意思，院長讓我過來看看你睡沒睡覺！」

「貓絕對是故意的！之前上夜班點了一個烤肉夾餅，正吃着突然竄出來一隻小貓想吃我手裏的餅，我當時都嚇麻了，結果牠趁我害怕的時候，選擇叼走了我桌上的雞排，臨走之前還瞪了我一眼」



不懂就問，這是貓主任查崗嗎？有點太刺激了！

3. 你小心點，我很可怕的

貓真的很會嚇唬人，但有時候小貓長得太可愛，那嚇人的功力就會大打折扣。

網友買了一隻小貓，店家說這隻貓是最乖最不愛叫的貓咪。

結果帶回家隔離，因為不想被困籠子，閒着沒事就喵喵，最無語的是不放牠出來就翻白眼嚇人。

貓：「放我出去，不然我就死給你看！」

終於明白為啥「可愛」和「死了」這個詞能組合在一起～哈哈哈，很搭啊！

話說你們有沒有被小貓嚇唬過呢？

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】