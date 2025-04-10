路邊撿到超輕磅流浪小貓咪 嚴重脫水皮包骨 悉心照顧變得不一樣
撰文：貓與愛的世界
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2周前，網友@necotowatashi 出門擼狗的路上，看到人行道上有一隻受傷的小貓，她立刻就把貓送去了醫院。
經過檢查發現：這隻貓有6個月大，但牠的體重竟然才2斤，嚴重脱水，瘦得都能看得到脊椎了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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好在小貓沒有什麼重大疾病，還能救治。
網友將牠帶回了家，給貓咪取名「小門」。
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小門由於鼻子堵住了，牠聞不到氣味，所以不知道什麼東西能吃，所以一直餓肚子。
網友為了幫助牠吃東西，強行餵了一口，牠這才知道眼前的罐罐是可以吃的，狼吞虎嚥起來。
網友給牠清理了臉上的分泌物，認真給牠上藥，悉心照顧一周後，小貓就大變樣。
真的是個超漂亮的寶寶哦！
果然，你給流浪貓一個機會，牠還你一個大大的驚喜~
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