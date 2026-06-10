貓咪性別大烏龍！妹子帶新養毛孩去做體檢　醫生修剪毛發現是公貓

前不久，博主@Mika_Milk05 新領養了只小母貓，取名「Rosie」。



孩子長得就特別的可愛，特別的軟，家人們都很喜歡牠。但沒想到的是，她最近帶小貓去獸醫院檢查身體，醫生在修剪小貓屁股毛的時候，發現了睪丸！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一直以為是母貓結果是公貓：

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也就是說，這隻貓是公的！眨眼間，女兒變兒子了！最好笑的是，博主就在帶貓去醫院前2周的時候，恰好看到有人吐槽自家小公貓竟然是小母貓。

當時還笑話人家這都看不出來，結果現在……小丑是自己。雖然鬧了性別笑話，但博主也沒太在意，因為她早就被貓貓的魅力所蠱惑了。

就算性別變了，又怎樣呢？！咪還是那麼可愛！

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