聽障犬進24小時安樂死名單！義工請假領養　牠開心到飛起來暖哭人

收容所一隻流浪狗因為天生聽不到被安排進安樂死名單內，狗狗知道自己剩不到24小時可活非常沮喪，好在平常照顧牠的志工接到消息立刻請假飛奔到收容所說要領養牠，本來狗狗以為自己即將赴死，結果發現自己竟然有了家，開心到像直升機一般原地起飛。



根據The Dodo報道，美國一名女子洛倫茲（Dharma Lorenz）在收容所內擔任志工，陪伴一隻名叫薩奇（Satchi）的狗狗八個多月，日前她接到同事的緊急來電，得知收容所因為人滿為患，薩奇因為是聽障犬沒人要，已被列入安樂死名單，只剩下24小時可活，洛倫茲接到消息後毫不猶豫請假衝去收容所把狗狗救出。

薩奇發現自己從收容所內被載走之後一臉害怕又困惑，牠知道自己即將安樂死所以非常悶悶不樂，但當牠踏進新家後才發現到自己不用迎接生命終點，整隻狗立刻像變了一個人一樣，在新家開心地到處狂奔，開心到幾乎要起飛。洛倫茲表示，那天薩奇晚上帶著燦爛的笑容睡著了，這對於失聰的狗狗來說非常難得，因為只有在感到絕對安心時，牠才肯放下戒心入睡。

洛倫茲對於照顧聽障犬非常有經驗，過去幾年內早收養了幾隻同樣失聰的狗狗，因此照顧薩奇對他來說非常簡單，狗狗也很快就融入了新家庭，和其他狗狗心意相通，彷彿命中注定要來到這裡。如今薩奇總愛用飛躍般的跳躍表達快樂，無論是在家裡還是海邊，直升機起飛的模樣都讓家人看得忍不住笑出來，是洛倫茲家中所有人的開心果。

