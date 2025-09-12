失明狗狗因長相被拋棄　收容所幽默領養貼文爆火　2天覓得幸福家

一隻狗狗因為長相醜陋又天生失明慘遭原飼主拋棄，收容所人員知道這隻狗狗應該會很難找到新家，於是便用幽默詼諧的方式寫了一篇認養文在社群網站上，後來貼文在網路上爆紅，兩天後就幫狗狗找到家。



根據The Dodo報導，美國格林維爾人道協會（Greenville Humane Society）接收了一隻名叫宏多（Hondo）的失明小狗，牠的長相十分奇怪，眼睛看起來十分暴凸甚至還有暴牙，因為長得很醜所以被原飼主拋棄，乍看之下或許不是人人眼中的完美狗狗，但牠的內心卻裝著滿滿的愛與魅力，讓協會員工第一眼就深深喜歡上牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

行銷經理曾恩（Emily Zheng）表示，協會的志工們特別疼愛這些與眾不同的毛孩，也很期待能獲得宏多的信任，讓牠在協會期間感到安心。由於宏多因為外貌醜陋被拋棄，擔心牠難以被認養，協會決定反向操作，貼出一篇滿是抱怨的收養文，內文寫道：

來認識一下宏多吧。牠不但失明還很胖，一隻眼睛望向天際，另一隻眼睛則像是早就辭職不幹了，尾巴搖得就像是在發送摩斯密碼的求救訊號，老實說我們也不確定牠究竟是不是狗，感覺像是小豬、麵包與舊沙發椅的四不像混合體，但在醜陋外貌之下的牠對人類充滿了愛。

由於協會的貼文直白又有趣，不少人認為宏多是一隻充滿魅力的狗，短短兩天就吸引大量申請信件，最後只花了2天就讓宏多遇見了命定的飼主，如今牠在新家幸福生活，媽媽還替牠開設社群帳號，讓粉絲持續關注牠的快樂日常。

