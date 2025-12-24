柴犬趁打麻將時偷咬百元鈔！主人無奈揭真相　網民秒懂牠想換這個

一網友家養了隻7歲大的柴犬，名叫「Mia」。這天，Mia偷偷摸摸地爬上牀，叼起了牀邊的百元鈔票。網友一打開門看到這個場景後，頓時哭笑不得，只好拿來零食交換。



網友表示，Mia是一隻性格比較穩重的狗狗，一點都不喜歡撒嬌，在家誰都不能抱牠，除非看到有人手上有吃的，牠才可以無條件的接受擁抱、摸摸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 2

只能說是，柴以食為天……

Mia常常在網友和朋友打麻將的時候，趁大家不注意偷叼鈔票。每當這個時候，大家都會拿零食給牠吃，所以現在牠總是靠這招來得到好吃的肉肉哈哈哈！

許多人看到後紛紛留言：

「要去買雞排？」

「是要出門約會嗎？」

「長大總會有自己的想法。」

「我是財犬。」

「發柴啦！」



+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】