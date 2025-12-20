哥基犬慣犯偷吃顏料！曾拉出紅黃綠屎　今集齊「彩虹便便」網笑翻

我就說，有些狗仔也太愛闖禍了吧！網友@油條日記養了只1歲多大的小哥基犬，名叫「油條」。



牠呢，可以說是梵高轉世，天天拿家裏的顏料創作不說，還是第一隻吃顏料拉顏料的狗……這天，網友回家的時候直接傻眼了：只見滿地狼藉，毛毯和地板全都被染成了藍色，好好的家變成了「藍色的海洋」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她立馬就想到了自己存放的油畫顏料，正準備去檢查時，就看到油條樂呵呵地出來迎接自己。牠的嘴巴和四肢已經被顏料醃入味了，卻還是一臉若無其事的樣子，絲毫沒有悔意。

眼前的一幕，讓妹子差點背過氣去，但更離譜的是，油條拉的大便竟然也變成了藍色！好在，看完醫生後，對方表示並無大礙，油條的大便也慢慢恢復了正常。

事後，網友也表示，這貨其實是個慣犯，之前還曾偷吃過兩管黃色和紅色的顏料，並原汁原味拉出了金黃色和紅色的大便，結果沒想到，這次又偷吃了藍色的。

帖子發出後，也是引發了許多養狗人的共鳴：

「我家吃過紅色的，還被鄰居報警說虐狗，希望可以安慰到你。」

「同款，這個顏色可以叫哥基藍。」

「一大早把我氣炸了，吃紅色油畫顏料了！」

「吃口紅，拉紅。」



該說不說，大家還是留個心眼吧，不在家時一定要把這些小物件收好，以免造成無法挽回的後果！

延伸閲讀：可愛哥基犬吃貨屬性明顯 表情百變超搞怪萌爆 1角度秒變芝娃娃（點擊連結看全文）

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】