日本美術館網紅貓咪離世　9年「人貓大戰」藏最暖情誼：願你安息

大家應該都記得那隻勇闖日本廣島尾道市立美術館的黑貓「小健」吧？



不知道也沒關係，簡單的講一下小健的故事。

2016年，尾道市立美術館附近的餐廳的店貓小健，出門走進了美術館。

恰好那個時候館內舉辦了以貓為主題的展覽，小健很想進去看，可被當時執勤的警衛大叔馬屋原定雄先生阻攔。

小健不服氣，從此就開始了日復一日的闖館活動，而馬屋原大叔也開始跟貓鬥智鬥勇，每天不是在攔貓就是在攔貓的路上。

一人一貓的對峙，也吸引了很多遊客駐足，甚至還成為了尾道市的代表性景象之一。而小貓和警衛大叔也產生了深厚的友誼，牠似乎愛上了這種你攔我闖的關係。

小健只在馬屋原先生值班的時候來，對方一換班，牠也在自家店休息。

於是，一人一貓的拉鋸戰就從2016年一直持續到了2024年4月，小健終於趁其不備闖館成功，達成心願。

雖然心願已了，但貓依然還會來美術館打卡，因為這裏還有牠最愛的夥伴，馬屋原大叔。但時間很殘忍，上了年紀的小健在24年9月的時候生病了，被主人留在家裏療養，好久都沒有出現。

堅強治療了一年多，小健還是在2025年9月20日病故。

小健離開後，最難過的除了貓主人就是馬屋原大叔了，他說：「現在上班的時候，仍然會覺得牠會從哪個角落衝過來。」

美術館也發文表示遺憾：「今天是11月11日，也是小健成為家貓的日子，與小健共度的每一天，我們都不會忘記，謝謝你，小健！」

願你安息，小健。

