貓咪離世後託夢已投胎！主人循1線索　奇蹟尋回轉世愛貓

Hello，大家好，最近，刷到了一篇帖子，真的很感動：年初的時候，小紅書博主@果果遇到了一隻美短，起初她以為是誰家散養的，後來才知道牠是一隻被遺棄的小貓。因為心疼小貓的遭遇，加上物業管理要清理流浪貓，博主便自發給貓找起了領養。



可讓人沒想到的是，貓貓沒等來新主人，卻等來了熊孩子毆打。而牠連反抗都不會，就傻乎乎地趴在地上被欺負。

博主心疼壞了，趕快上前驅趕，並將這隻破破爛爛的小貓給撿回了家。可小貓的狀況比想象中還要差，牠下身全是血，整隻貓昏迷着，叫半天才醒。博主帶牠去醫院急救，發現牠有很嚴重的膀胱炎，尿血，後腿也瘸了……

貓是不幸的，也是幸運的。博主送醫及時，幫貓撿回一條命。她也收養了這隻貓，給牠取名為「趙招財」。

招財是一隻非常懂事，非常乖的小貓，牠很粘人，也很愛說話，跟人總有說不完的話。博主特別喜歡牠哇啦哇啦的樣子，覺得牠特別像個小孩子。招財的到來，給這個家帶來了很多快樂。

可惜，好景不長，小貓突然尿血。這給博主嚇壞了，她趕忙和家人一起帶着貓貓跑醫院，尋找病因。最後被告知貓貓曾經做過一次失敗的尿道改造手術，這導致牠很容易漏尿、尿閉……

可能一輩子都這樣了。可博主沒有嫌棄，只有心疼，恨自己沒有早點把牠帶回家。

此後的日子裏，一家人像養孩子一樣去養小貓，他們照顧貓貓吃藥，打針，看着小貓一點點變胖，變活潑，變得更好。就在博主幻想很多小貓會繼續陪她很多很多年的時候，牠卻在9月26日的凌晨，因為突然尿閉，急症離開了。

小貓離世，博主心都要碎了，她遲遲走不出來，幾乎每一天都在想牠。也不知道是不是日有所思，博主前不久的一個夜裏，夢到了招財。牠說自己投生到一個叫做「陳懷洲」（一定姓陳，名字可能有誤）的人家。還怕她記不住，碎碎念說了好多次，告訴她千萬別忘了。

夢醒後，博主知道有點離譜，但還是抱着小小的希望發了帖子，希望能找到這個「陳懷洲」。很快，帖子得到了很多人的關注，善良的網友們都幫她找了起來。

也就在這時，一位網友的評論引起了博主的關注：「您好，我叫陳懷宙，在9月底的一個雨夜，下班時撿到了一隻懷孕母貓，當天晚上牠就生了一個崽崽，現在算算差不多30來天。」

博主看到評論是又驚又喜，她立刻聯繫了這位網友，核實了一些夢中的小細節，發現基本全都能對上。

而這時，心裏也有一個聲音告訴她：這就是招財，就算不是招財，也是招財選中的小貓。

於是，博主跟網友商量，她想收養這隻貓還有貓媽媽。（因為貓媽媽只有這一個寶寶，她實在是不忍心讓牠落單。）

而對方，人非常好，平時經常救助流浪動物，很樂意幫小貓找到一個好主人，所以願意成全她，同意領養。

因為博主和網友距離較遠，所以他們約定好，等小貓再大一點，抵抗力再強一點後，博主再和家人一起跨省去接貓。很快，故事就等來了團圓的結局。

嗚嗚，真的好感動啊。念念不忘，必有迴響！我就說那些失去的，離開我們的……終有一天會以另外一種形式回來。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】