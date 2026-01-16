多圖！瀕危貓貓相隔29年再現身　以為在泰絕種　貓媽帶B證有繁殖

以為在境內絕種的貓貓重新出現！扁頭豹貓（Flat-headed cat）被世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，在泰國境內已消失29年，被認定在當地滅絕，近日當地的野生動物保護區竟重新拍到牠的可愛身影，而且還發現有母貓帶住寶寶出沒，證明牠們已在區內繁殖。扁頭豹貓是東南亞最小的野外貓科動物，體重不及家貓的一半，全球只剩約2,500隻。



扁頭豹貓一度被認定在泰國絕跡，近日在詩琳通公主野生動物保護區發現牠們出沒，被自動感應相機拍下。（DNP/Panthera ）

扁頭豹貓泰國境內絕跡29年

國際貓科保育組織「潘特拉」（Panthera）近日聯同泰國國家公園及野生動植物保護局（DNP）公布，設置於南部詩琳通公主野生動物保護區（Princess Sirindhorn Wildlife Sanctuary）的自動感應相機，拍到在境內絕跡29年的扁頭豹貓，牠們曾被認為已在泰國絕種。

發現母貓帶B 已在保護區繁殖

潘特拉表示，2025年扁頭豹貓在保護區內錄得16次出沒紀錄，其中還發現有母貓帶住寶寶出沒，證明牠們正在區域內繁殖，母貓每胎只會生1隻小貓。扁頭豹貓現被IUCN列為瀕危物種，估計全球只剩約2,500隻，泰國境內則被標示為「可能已滅絕」。

東南亞最小野外貓科動物 體重不及家貓一半

扁頭豹貓因扁平前額與狹長頭骨得名，屬東南亞最小的野外貓科動物，體重不及家貓一半，牠們身型短呈圓筒狀、四肢幼、短尾，腳趾間有蹼，方便在濕地和沼澤等區域捕食水生物。

扁頭豹貓因為體型小、行蹤神秘、愛在崎嶇地形出沒、夜行性等因素，極難被人類發現，牠們棲息於雨林區、河流森林和濕地等。在泰國，牠們的棲息地因長年土地開發、過度捕魚、水污染而減少，同時面對盜獵問題，故已在當地消失多年。