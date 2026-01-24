沒穿衣服會嚇到貓？實測揭秘貓眼中人類　原來只是奇怪無毛貓

之前看到的很火一個視頻，一個妹子的閨蜜經常來她家裡做客，有時也會擱家裡過夜。



本來這也沒什麼，只是閨蜜的習慣不太友好，洗澡後就會一絲不掛開始裸奔......

妹子其實也提醒不少次：

「不要光着身子在家裏跑，特別是在小貓面前。」



閨蜜還覺得很無語：

「有貓怎麼了！這也沒犯法啊？！」



妹子的態度生氣得有點莫名其妙了，但是一看小貓的表情，也難怪......都快懷疑貓生了！

其他網友開始猜測，估計在小貓的世界裏，人類的衣服跟貓毛是一樣的，這突然毛都沒了......可不就剩下一層皮了？

那這麼說來......無毛貓在小貓心裏一直在裸奔？

最近另一個博主@白棕先生也嘗試了一下，洗完澡光着身子就水靈靈地走出來，家裏頭4個小動物的表情......

好像也沒有想象中的那麼震驚吧，淡定得甚至都有點無語了......

「就這，有什麼好看的」



想想也是，不少鏟屎官洗澡時，小貓咪會在旁邊放哨的吧。

有的鏟屎官很貼心還安裝了個座位，方便小貓咪欣賞她洗澡。

都說到這了，估計也不存在什麼，小貓被裸奔的人類嚇到吧！但有網友表示，文章一開始的小貓，事實上眼睛根本看不見的......

妹子的名字已經寫了「the blind cat」

好啊好啊，到頭來原來被騙了，想起之前寵物醫生說過，在小貓的世界根本沒有你是人這個概念。

更別說什麼是裸奔和衣服，牠們之所以會表現得驚訝，我猜測也只是對周圍變化這件事的反應而已。

在牠們心裏，鏟屎官就是一個奇怪的同類，不僅沒有毛，還能用兩隻腳走路。

說話還聽不懂，各種行為都無法理解，但小貓在面對你這個奇怪的同類，還願意陪你愛着你，想想就很開心啦！

你們家小貓會不會圍觀你洗澡呢？

【本文獲「喵呆力萌寵星球」授權轉載，微信公眾號：miaodaili666】