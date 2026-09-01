萬一自己先走愛貓誰照顧？找對人託付4大條件　避免親戚互相卸責

我們總以為，自己一定能陪愛貓走到生命最後一刻，但一場突如其來的意外、疾病或住院，都可能讓原本的生活被迫中斷；即使沒有意外，隨著老化、獨居風險或慢性疾病，也會讓飼主失去照顧能力。（以下內容節錄自《如果先離開的是我，誰來守愛貓》。）



誰是你心中的第一人選？

當自己發生意外時，身邊有人可以託付愛貓嗎？在家人或朋友之中，誰最值得信賴？理想的人選，應真心喜歡貓咪、有養貓經驗、對貓咪不會過敏，而且身體健康。最好選擇比自己年輕的下一代。不過，彼此必須建立深厚的信任關係；如果對方住在集合住宅，例如大樓或公寓，也要事先確認該社區是否允許飼養寵物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

即使沒有同住，只要身邊有家人或親戚，不妨先從中挑選合適人選，探詢他們的意願，清楚說明請託內容，並當面討論。畢竟這是至關重要的事，面對面絕對是最好的溝通方式。如果第一順位的人婉拒，可以再依序詢問第二順位，以此類推。

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除此之外，也可以與養貓的朋友約定：

萬一發生什麼事，就領養對方的貓。

因為雙方都有養貓經驗，照顧起來也比較令人放心，對方一定能理解愛貓在自己心中的分量。不過，為了避免兩家貓咪相處不來、出現哈氣或打架的情況，務必事先確認雙方的居住空間是否有條件分開飼養（見圖表1-2）。

務必事先確認雙方的居住空間是否有條件分開飼養。

有時也會遇到和親戚早就沒有往來，朋友們也都上了年紀，實在找不到人幫忙的狀況。如果是這樣，也能試著尋找各地願意提供貓咪安置與諮詢協助的「老貓安養機構」或「動物保護團體」（以下簡稱為動保團體。按：在臺灣，寵物長照或安養照護除了可向地方政府動物保護單位諮詢，民間也有提供付費安養、寄養及長期照護服務的機構）。後續會詳細介紹挑選的重點，希望各位能為貓咪找到一個讓自己真正安心，可以放心託付的歸宿。

避免送養陷入旁觀者效應

親戚很多的人，或許會認為：

不管是誰都好，到時候他們一定會找出願意照顧貓咪的人。

這種想法並不可取，當親戚聚在一起時，容易互相推諉、把貓咪當成燙手山芋，也容易引發家族紛爭、鬧得不愉快。從心理學來看，這也與「旁觀者效應」有關。

旁觀者效應指現場有許多人時，人們容易產生「就算不是我，也會有其他人去做」的心理。若只有自己一人在場，多數人通常會主動伸出援手；然而，隨著周圍的人數增加，責任感便容易被分散，心裡也會浮現「應該會有其他人幫忙吧」的想法，降低行動的意願。

既然要託付的是無可取代的貓咪，務必與自己認為最合適的人，一對一深入長談，才更有機會讓對方願意承擔這份責任。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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《如果先離開的是我，誰來守愛貓》書本封面。

書名：如果先離開的是我，誰來守愛貓



作者：富田園子



作者簡介：資深寵物作家兼編輯、日本動物科學研究所會員。經手過的書籍有《決定版 貓咪防災全攻略：與愛貓一起活下來！》、《流浪貓認養指南：從偶遇到成為家貓的第一步》、《貓的通識學》、《與貓共度美好生活》（以上書籍皆為暫譯）等。



【本文獲「大是文化」授權轉載。】