託付愛貓要準備幾多錢？養貓終老預算大公開　揭平價託管機構陷阱

家貓平均壽命約為15～16年，有些甚至能活到20歲以上。貓砂、飼料、凍乾……每月除了基本開銷，別忘了加上醫療費用。如果無法一次備足費用，怎麼辦？善用「某」項工具，就能減輕資金壓力。（以下內容節錄自《如果先離開的是我，誰來守愛貓》。）



文：富田園子（日本動物科學研究所會員、資深寵物作家）



照顧一隻貓要花多少錢？

一旦找到願意照顧愛貓的人選，接下來就是將貓咪的飼養費用交給對方。絕不能因為對方願意幫忙，就讓他人連費用也一併負擔，畢竟不能讓這份託付造成對方的經濟負擔。如果用「不給任何費用」這種嚴苛的條件，幾乎不可能找到願意接手貓咪的人。話雖如此，究竟要預留多少金額才算合理？

日本寵物保險公司「Anicom 產險」於2023年的調查指出，一隻貓一年所需的飼養費用，平均落在17萬日圓，折合每個月大約是14,000日圓（按：約新臺幣2,800元；全書日圓兌新臺幣之匯率，皆以臺灣銀行在2026年8月初公告之均價0.20元為準）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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另外，根據日本一般社團法人寵物食品協會2023年的調查，一隻貓平均每個月的花費為8,005日圓（按：約新臺幣1,600元），而將一隻貓照顧到終老的總金額，平均則高達1,498,728日圓（按：約新臺幣29萬元）。

這些數據只是參考值，以自身情況來說，實際支出又是多少？我相信有許多人跟我一樣，平常對於貓咪的花費只是大致估算，並沒有非常精確的數字。

如果想算出貓咪的平均花費，可以試著加總一個月所有實際支出。舉例來說，假設每個月固定花費1萬日圓。以貓咪的平均壽命16歲計算，若飼養的貓大約五歲，代表還會再活將近11年（見圖表1-3）。

如果想算出貓咪的平均花費，可以試著加總一個月所有實際支出。

以「1萬日圓×12個月×11年」計算，總金額為132萬日圓；而貓咪活過16歲的可能性很高，寵物年紀越大，醫療費用就會越滾越多，若希望有足夠的費用支應生活與醫療開銷，至少需要150萬日圓。長遠來看，飼養寵物確實是一筆不小的開銷。因此，平時最好能存下一筆備用資金。

順帶一提，如果要將愛貓送進安養機構，多數機構的基本費用從200萬日圓（按：約新臺幣40萬元）起跳，這看似是一筆不小的費用，但若將日常生活開銷與專人照護費用納入考量，其實並不算昂貴。

然而，也有部分動保團體推廣只要支付幾萬日圓，就能收容寵物的方案。儘管他們平時會向支持者募集資源、靠著大眾捐款補足部分的營運缺口，但這樣的收費標準依然遠低於一般行情。以正常的生活開銷來看，這筆錢可能短短幾個月就會花光，對方卻承諾會照顧貓咪到生命的最後一刻。

面對這類收費異常低廉的機構，更應該睜大眼睛、調查清楚。天下沒有白吃的午餐，一旦落入「便宜沒好貨」的陷阱，受苦受難的只會是心愛的貓咪。如果經過深入調查，自己也認同該機構的經營理念與運作方式後，再交付給他們倒也無妨。重點在於自己能否安心接受，並且確保愛貓不會在往後的日子裡受罪。關於如何篩選出能讓人放心的機構，會在後續的章節列出明確的檢查清單。

從數百萬日圓到區區幾萬日圓，照顧貓咪所需的費用天差地別。你希望貓咪未來在什麼樣的環境中生活？當牠身體不舒服時，你希望牠能接受最完善的醫療與照護，還是僅僅符合基本動物福利的環境，亦或是居中的選擇？要挑選出合適的貓咪託付對象，必須從了解自己的期待與底線開始。

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格外小心領養詐騙

為愛貓尋找新主人，也是方法之一。在這種情況下，由於日後的飼養費將由領養人承擔，對原飼主而言，是經濟負擔最小的選擇。但要是把希望全寄託在不知何時才能出現的領養人身上，就無法發揮安全網的作用。因此，本書後續將著重介紹尋找領養人以外的應對方法。

另外，若打算為貓咪尋找領養人，更要格外謹慎。世界上，確實有一群嘴上說著「我一定會好好疼愛牠」，私底下卻殘忍虐待動物的惡魔。辦理送養時，務必嚴格確認飼養環境，並查驗身分證明文件。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



《如果先離開的是我，誰來守愛貓》書本封面。

書名：如果先離開的是我，誰來守愛貓



作者：富田園子



作者簡介：資深寵物作家兼編輯、日本動物科學研究所會員。經手過的書籍有《決定版 貓咪防災全攻略：與愛貓一起活下來！》、《流浪貓認養指南：從偶遇到成為家貓的第一步》、《貓的通識學》、《與貓共度美好生活》（以上書籍皆為暫譯）等。



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