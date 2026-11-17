貓一直叫可能有很多原因，例如肚子餓、想玩或希望獲得關注，也可能與精力無處消耗、環境壓力，甚至身體不舒服有關。



究竟貓一直叫是什麼意思？需要理牠嗎？《Hello醫師》為您解析貓咪叫不停最常見的5種原因與4個處理步驟，並說明幼貓、外出或不吃貓糧等常見狀況下，貓咪一直叫該怎麼辦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪一直叫該怎麼辦。（Hello醫師提供）

貓一直叫是什麼意思？貓咪一直叫的5種可能原因

貓咪一直叫的原因很多，判斷時，建議先排除貓咪是否身體不適，再看看牠是否有所需求、精力無處消耗、正處於壓力之中，或本來就是一隻比較愛說話的貓。

1. 身體不舒服或疾病影響

第一步先確認：貓咪一直都很愛叫，還是最近才突然變得特別愛叫？

若叫聲明顯增加、和平常不太一樣，或同時出現不吃東西、體重下降、喝水變多及頻繁跑貓砂盆等情況，就不能只當成鬧脾氣，而應正視是否身體有異常，例如：疼痛、甲狀腺功能亢進、腎臟或泌尿道疾病，都可能讓貓咪透過叫聲表達不舒服。

高齡老貓則要特別留意夜間嚎叫。若牠除了半夜叫，還會在家中來回走動、像是找不到方向，或日夜作息明顯改變，也可能與視聽力下降或認知功能退化有關。

2. 肚子餓或希望獲得飼主關注

若身體沒有異常，接著可以看看牠是不是「有目的地叫」。這種情況，貓通常會對著某個人或物品開口，例如站在空碗旁叫、守在門口叫，或一路跟著飼主，希望有人陪玩、摸牠或幫忙開門。需求獲得滿足後，牠通常也會很快安靜下來。

貓通常會對著某個人或物品開口。（Hello醫師提供）

不過，若飼主每次聽到叫聲就立刻採取行動，貓也可能逐漸發現：「只要叫得夠久，鏟屎官就會照做。」久而久之，叫聲便會成為牠最慣用的溝通方式。

3. 活動量不足，無聊或精力無處消耗

有些貓看起來一直叫，卻又不像在要求食物、開門或陪伴，這時便要考慮是不是活動與生活刺激不足。這類情況常見於幼貓、年輕成貓，或白天長時間睡覺、晚上精力特別旺盛的貓咪。除了叫，這些貓也可能經常在家中跑酷、追逐物品或到處探索。

這些行為往往是因為貓累積了滿滿的精力，卻沒有合適的出口。就像小孩需要到戶外放電，貓咪也需要追逐、撲抓、探索，以及穩定的人貓互動；若這些需求長期未被滿足，便可能出現頻繁叫喊，或其他讓飼主困擾的行為。

4. 緊張、焦慮或環境壓力

若叫聲是在某個變化之後才出現，可以回頭看看最近家裡是否發生過什麼事。搬家、改變作息，或家中有新的家人或寵物加入，都可能讓貓咪感到不安。

多貓家庭中，若貓咪常被其他貓阻擋通路，或霸佔貓糧碗、水碗與貓砂盆等資源，也容易因緊張或挫折而頻繁叫喊。有些貓則會守在窗邊，對著外面的貓或其他動靜不停地叫，例如街道施工。

若有上述情況，且伴隨著頻繁躲藏、過度緊張、亂尿或不願意吃飯，建議盡快著手改善生活環境與壓力來源，避免長期排便或飲食不正常，進而衍生健康問題。

5. 個性或溝通習慣，本來就比較愛叫

前面的可能性都排除後，貓也可能只是天生比較愛說話。貓咪的溝通習慣會受到日常互動影響。若牠每次開口，飼主都會回話或給予明顯反應，牠可能更習慣用叫聲進行互動。只要叫聲長期沒有明顯改變，生活與健康狀況也都正常，通常代表沒異狀。

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貓一直叫要理牠嗎？先確認原因，再決定如何處理

貓一直叫時，不需要每次都要回應，但也不建議一概裝作沒聽見。是否要回應，主要取決於牠為什麼叫。

是否要回應，主要取決於牠為什麼叫。（Hello醫師提供）

若貓咪突然變得特別愛叫，或同時出現食慾、活動力、排泄等異常，當然不能放著不管；如果牠是因為沒水、貓砂盆太髒、被關在門外，或真的需要協助，也應先處理實際需求。

若確認沒有健康或生活需求，貓咪只是習慣用叫聲討食物、開門或吸引注意，就不必每次都在牠叫得最激烈時立刻回應，否則只會讓牠更加確信「大聲叫很有效」。

較妥善的做法，是把吃飯、玩耍與陪伴安排得規律一些，減少牠必須靠叫聲提醒人的機會；等牠短暫安靜後，再給予關注或提供牠想要的東西，慢慢建立「不用一直叫，也能得到回應」的互動模式。

無論是哪一種情況，都不建議大聲責罵、追趕或噴水。這些做法可能暫時打斷叫聲，卻沒有解決真正的問題，還可能讓貓對飼主或生活環境更緊張。

貓一直叫怎麼辦？4步驟找出原因並改善

1. 記錄貓何時叫、對著什麼叫

先連續觀察幾天，記下貓通常在何時叫、對著誰或什麼東西叫，以及飼主回應後是否會停下來。

例如：若固定在清晨對著貓糧碗叫，通常與餵食有關；每次飼主準備睡覺才開始叫，則可能是活動量不足；若總是守在門口或窗邊叫，也要看看門外是否有人、動物或特殊聲音。此外，也要同時留意食慾、喝水量、排泄、睡眠與活動力是否和平常不同。

2. 貓突然一直叫：先排除身體不舒服

若貓咪原本不太叫，近期卻突然頻繁叫喊，或聲音聽起來和平常明顯不同，並同時出現以下情況，建議先讓獸醫檢查，確認是否為疾病因素。

貓突然一直叫：先排除身體不舒服。（Hello醫師提供）

不吃東西、精神或活動力下降

喝水量、體重或排泄習慣明顯改變

頻繁進出貓砂盆，卻只排出少量尿或沒有尿液

走路不穩、躲藏，或不願讓人碰觸

高齡貓半夜遊走、迷失方向或不停叫



3. 依照原因調整餵食、玩耍與生活環境

確認沒有健康問題後，再處理叫聲背後的需求。建立固定的餵食、遊戲與休息作息，可以減少貓咪必須靠叫聲提醒飼主的機會。

若貓總在固定時間討食，可調整餵食時段，或使用自動餵食機；若牠白天活動較少、晚上開始叫，可每天安排數次的逗貓棒放電時光，讓牠可以進行追逐、撲抓與成功捕捉等符合貓咪原始野性的活動。家中也可準備跳台、紙箱或藏食玩具，讓牠在沒人陪伴時也有事可做。

若叫聲與搬家、新寵物或多貓衝突有關，則可增加躲藏處、高處，並將食物、水與貓砂盆分開擺放，讓貓有空間避開壓力來源。

4. 不罵不兇，在安靜時回應牠

若確認貓咪沒有其他需求，只是習慣透過叫聲討食物、開門或要求關注，則可開始改變回應時機。當牠正在叫時，不要立刻給出想要的東西；可以等待牠停下幾秒，再開門、陪玩或給予關注。安靜的時間一開始不必很長，重點是讓牠慢慢建立「不叫也能得到回應」的互動模式。

這個調整需要一點時間才會慢慢看到成效。當貓發現原本的作法沒用時，可能短暫叫得更久或更大聲，因此家人最好採取一致做法，避免有人不回應，有人又立刻妥協，而影響習慣建立。

貓咪一直叫的5種常見情境：幼貓、外出、不吃貓糧

1. 幼貓一直叫是肚子餓嗎？要理牠嗎？

幼貓一直叫，可能是肚子餓、覺得冷、想排泄，或剛離開母貓與同胎的兄弟姊妹，對陌生環境感到不安。尤其是剛帶回家的幼貓，突然失去熟悉的氣味與陪伴，剛開始更容易一直叫。

小貓一直叫時，建議先確認身體狀態，以及進食與排泄是否正常。若一切都沒問題，則可適度安撫與陪伴；若持續大聲哭叫，且不願進食，或看起來精神不佳、體力虛弱，則可能不是適應問題，建議就醫檢查。

2. 貓一直凹嗚是不舒服嗎？

有時貓會發出比一般叫聲更低沉、拉得更長，像「凹嗚」的聲音。這種叫聲可能出自生氣、發情、疼痛，也可能只是想吸引注意。

可以搭配牠當下的動作判斷：

對著門窗叫：可能受到戶外的人、動物或聲音刺激。

來回走動、抬高尾巴：未結紮貓可能正在發情。

躲藏、縮起身體、不願被碰：可能感到疼痛或不安。

對著飼主或食物叫：較可能是在提出需求。



若凹嗚聲是近期突然出現，或伴隨食慾、排泄、活動力與姿勢改變，還是建議先帶去檢查，排除是否為疼痛或其他健康問題。

3. 貓為什麼不吃貓糧一直叫？

貓咪走到食物旁一直叫，卻遲遲不吃，可能是不喜歡眼前的食物，也可能是肚子餓，身體卻不舒服，以致吃不下。

可以先檢查貓糧是否受潮、變質，貓糧碗是否很髒或有殘留異味，再少量提供牠平常願意吃的其他食物。

例如：當貓不吃貓糧時，可測試是否願意吃另一款熟悉的貓糧或罐頭。若更換後願意正常進食，較可能與食物口味、氣味或保存狀況有關，但仍要留意整體食量是否明顯減少。

若連平常喜歡的食物也不吃，或總是靠近食物、聞一聞便離開，甚至咬一口就停止，則可能是牙齒或口腔疼痛、噁心及其他身體問題，請直接就醫。

4. 貓咪為什麼一直對門口叫？

貓咪對著門叫，通常可分成2種情況：一種是對著家中大門叫，另一種是對著房門叫。

如果是對著大門叫，可能是對外面好奇、等待家人回家，或聽見門外聲音、聞到其他動物的氣味。可以觀察牠是否總在家人快回來、鄰居經過，或附近有其他貓活動時開始叫。若牠看到門窗外的貓後特別激動，也可暫時拉上窗簾遮住視線，減少反覆受到刺激。

如果是對著房門叫，則可能是想進入房間、找飼主，或不習慣被關在門外。若飼主每次聽到叫聲就開門，貓也可能逐漸學會，對著門叫是有效的方法。

若不希望牠進出某個空間，可先確認牠沒有食物、飲水、貓砂盆或陪伴等實際需求，再用遊戲或藏食玩具轉移注意力，並在牠安靜後再進行互動。

5. 貓為什麼出門一直叫？如何減少外出焦慮？

貓咪一進外出籠或坐上車就開始叫，多半與陌生環境、車輛震動、噪音，以及過往不愉快的外出經驗有關，最常見的情境就是帶貓去看醫師。

許多飼主只有帶貓去看獸醫時，才會把外出籠拿出來，但這樣會建立「外出籠 = 看獸醫」的可怕印象，久而久之，貓一看到籠子便會自動緊張並逃跑。

因此，平時可把外出籠放在家中，放入熟悉的毛巾、玩具或零食，讓牠自由進出，再逐步練習關門、短暫提起及短程搭車。

搭車時，可用毛巾部分遮住外出籠，讓貓有躲藏感，並將籠子妥善固定，保持平穩駕駛、降低車內音量，避免急加速或急煞而讓外出籠大幅晃動。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：貓一直叫是什麼意思？要理牠嗎？5大原因 & 4步驟正確處理】

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