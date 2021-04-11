台鐵出軌｜搜救犬徘徊第六節車廂不願離開　隔天找到最心痛原因

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-11 08:02

台鐵太魯閣號408車次2日上午發生出軌意外造成死傷慘重，因事故車廂嚴重扭曲變形，便出動搜救犬前往現場協助救援，讓犬隻透過靈敏的嗅覺尋找生還者，而新北市消防局當天派出2隻搜救犬進入隧道搜索，在刺鼻的油氣味與血腥味中努力嗅出「倖存者氣味」，其中拉布拉多犬「阿妹（Amei）」則在第六節車廂逗留許久不願放棄。

台灣新北市消防局大埔分隊搜救犬小隊長凌國智表示，這次的太魯閣號救援行動主要是讓拉布拉多犬「阿妹（Amei）」、傑克羅素㹴犬「浩克（Hulk）」以及比利時狼犬「貝塔（Beta）」出任務，因為梯次分配的關係，最後只讓阿妹與浩克進入隧道與車廂救援，首次參與大型搜救的牠們表現十分良好，雖然最後沒有奇蹟出現，但過程中牠們都相當穩定盡責。

▼搜救犬阿妹、浩克表現穩定盡責（點擊下圖看清！👇👇👇）

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事故發生的當天下午2時許，凌國智首先帶著4歲的阿妹進入變形最為嚴重的5、6、7、8車廂搜索，過程中最讓他印象深刻的是，通常搜救犬只有嗅聞到氣味並且確認是活人時，才會以吠叫來提醒領犬員有異狀，但是當天阿妹經過第六節車廂時，一直在原地重複嗅聞逗留，不過又遲遲不吠叫，直到確認多次後才安靜離開。

透過阿妹的肢體反應表現，凌國智推測應該是有遺體上殘留著活人氣味，才讓牠在原地遲疑確認好一段時間，而最後事實也證明，在第六節車廂真的還卡著一具殘破變形的遺體，隔天（3日）上午才被一一移出，可見搜救犬在長時間的專業訓練下，就算周遭充滿著各種刺鼻氣味干擾，牠們也能專注地幫上最大的忙。

浩克搜救結束時全身灰頭土臉。（ETtoday提供，台北市政府消防局授權）

另外這隻3歲半的傑克羅素㹴犬浩克，早在剛出生半年多就被帶去訓練當搜救犬，擁有身形優勢的牠，這次則負責鑽到車底下，於人類較難進入的縫隙中協助搜索，雖然找了將近半小時後，仍未尋得生還者，但從牠全身黑髒的模樣可看出牠已經非常盡力，而領犬員也認為牠們幾近完美地執行了每一個指令，3年來的努力訓練沒有白費。

凌國智也透露，要當一隻搜救犬除了要不怕生、愛吃愛玩之外，還要敢於冒險，勇於踏入新環境不受外物干擾；雖然阿妹與浩克首次投入大型救災沒有奇蹟出現，但牠們認真工作的精神相當值得敬佩，甚至有粉絲為了慰勞搜救犬們的辛苦，還特地寄了零食到消防局，讓下班後的牠們一個個都笑得合不攏嘴。

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