八哥犬年幼時勁似大叔　長大後逆齡生長皺紋消失　15歲更可愛

撰文：波奇網
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無獎競猜！請問各位覺得這隻可愛的八哥犬多少歲？

（Twitter@menglish222）

噹噹啷噹！答案揭曉！這只名叫帕格的「小朋友」，已經15歲啦 ！

開什麼玩笑！這圓潤無褶的臉蛋、清透無辜的眼神……說這是15歲的老頭兒，誰信？ （相當於人類年齡76歲。）

結果鏟屎官啪啪「打臉」：看看！這是我們1歲 VS 15歲對比照。結果大家還是不信：胡說！這分明是兩條狗啊！👇👇👇

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永葆青春的秘訣？——當然是鏟屎官的愛啦！

狗狗陪伴鏟屎官幾年、十幾年，也許年紀大了、腿腳也不方便，再也不像小時候一樣活潑、有精神，甚至還會流口水、大小便失禁，但依然是鏟屎官心中的小可愛呀！

點圖看看做出出人意料舉動的老狗們👇👇👇

養狗是一件特別麻煩又勞累的事情，不要只貪圖它們小時候的可愛，而是要在養之前就考慮好，是否能接受它們的生老病死？一輩子不離不棄！

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【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】

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