貓貓冷知識｜為何主子睡覺愛縮成球狀？ 各種睡姿的意思你知幾多
撰文：汪喵星球
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每次看毛孩縮成一顆毛湯圓，就忍不住戳兩下再把臉埋上去吸幾口。（不淮笑！別說你沒這樣做過！）►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼毛孩睡覺縮成湯圓原因及各種睡姿意思▼▼▼
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為什麼毛孩喜歡睡成球狀呢？
📍 保持體溫
在野外天冷時，把四肢縮起來靠近心臟，是最好的取暖方法。雖然現在很多毛孩都有專屬棉被和小暖爐，但是這個是老祖先留下的天性，必須延續！(?)
📍 躲避敵人
腹部是貓貓狗狗身體最脆弱的地方，遇上危機時會蜷縮起身體保護肚子，睡覺時也會想盡辦法把肚子收起來，避免弱點隨時暴露在外。
📍 增加安全感
湯圓睡姿，更接近小寶寶時期的睡姿。當毛孩發現跟自己身材差不多的小空間時，會喜歡把自己塞進去，恢復嬰兒模式，找到安全感。
其他睡姿又代表什麼意思呢？
【側睡伸直四肢】
只是小憩，可以隨時靈活跑動。
【屁股對著奴才睡】
是信任的展現，不介意小菊花被你看光。
【四腳朝天睡】
這傢伙的字典裡沒有「天敵」，非常安逸。
【摀著眼睛睡】
好像有點亮，麻煩奴才關個燈。
【像母雞孵蛋蹲著睡】
淺眠的一種，可以隨時觀察環境。
【和夥伴窩在一起睡】
被其他毛孩窩的那位通常是家中萬人迷！
看完了這麼多可愛的睡姿，你家寶貝最常用哪種睡姿夢周公呢？不妨觀察一下，是否符合他們的個性吧！
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