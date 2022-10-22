貓貓冷知識｜為何主子睡覺愛縮成球狀？　各種睡姿的意思你知幾多

每次看毛孩縮成一顆毛湯圓，就忍不住戳兩下再把臉埋上去吸幾口。​​（不淮笑！別說你沒這樣做過！）►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼毛孩睡覺縮成湯圓原因及各種睡姿意思▼▼▼

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為什麼毛孩喜歡睡成球狀呢？

📍 保持體溫

在野外天冷時，把四肢縮起來靠近心臟，是最好的取暖方法。雖然現在很多毛孩都有專屬棉被和小暖爐，但是這個是老祖先留下的天性，必須延續！(?)

📍 躲避敵人

腹部是貓貓狗狗身體最脆弱的地方，遇上危機時會蜷縮起身體保護肚子，睡覺時也會想盡辦法把肚子收起來，避免弱點隨時暴露在外。

📍 增加安全感

湯圓睡姿，更接近小寶寶時期的睡姿。當毛孩發現跟自己身材差不多的小空間時，會喜歡把自己塞進去，恢復嬰兒模式，找到安全感。

其他睡姿又代表什麼意思呢？

【側睡伸直四肢】

只是小憩，可以隨時靈活跑動。

【屁股對著奴才睡】

是信任的展現，不介意小菊花被你看光。

【四腳朝天睡】

這傢伙的字典裡沒有「天敵」，非常安逸。

【摀著眼睛睡】

好像有點亮，麻煩奴才關個燈。

【像母雞孵蛋蹲著睡】

淺眠的一種，可以隨時觀察環境。

【和夥伴窩在一起睡】

被其他毛孩窩的那位通常是家中萬人迷！

看完了這麼多可愛的睡姿，你家寶貝最常用哪種睡姿夢周公呢？不妨觀察一下，是否符合他們的個性吧！

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