貓咪相處｜動物專家教你與主子溝通的6種方式　聲量應這樣控制

貓咪研究者、得獎貓部落格 Paws and Effect 作家珍凱莉，平時在動物收容所當志工，更是24小時貓奴長，擅長研究行為科學和智慧溝通的她近期在貓咪行為網站專欄 Catster 上發表了一篇有關如何跟貓咪溝通的文章，希望能成功幫助搞不懂貓星人的貓奴們，成為喵見喵愛、能與自家外星人溝通的完美奴隸。

文：墨汁／滔客



珍凱莉指出，很多尚未被貓咪收服、不願意花時間愛上貓咪的朋友，有種根深蒂固的錯誤的認知——「貓咪絕對不會聽話！就算牠們懂，牠們也絕不會在乎我們說什麼。」這些錯誤的認知通常發生在已經習慣和狗狗相處的人類，不同於狗狗非常明顯豐富的眉毛和臉部表情，貓咪也有牠們的表達方式。

只要你用心了解貓咪語言，你將會發現你其實忽略了很多令人驚奇的貓咪表達方式。原來，貓咪也是如此努力的在和你溝通的呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼如何與你的貓咪溝通？▼▼▼

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1. Listen to your cat 傾聽你的貓

要當一個好的溝通者意味著你必須先當一個好的聆聽者。你必須先學會觀察貓咪的肢體語言，看什麼樣的不同的刺激下貓咪有什麼樣的反應。當貓咪站在窗戶旁邊看鳥或松鼠時（專注警覺狀態），你可以觀察看看貓咪的身體是什麼反應、什麼狀況，你有沒有看過貓咪跟你互動時，身體有同樣的反應？還是貓咪在什麼樣的狀況下會有相同的反應？

當貓咪大剌剌的在陽光下做日光浴時（放鬆狀態），貓咪肢體呈現什麼樣的狀態？你有沒有在其他狀況下看到貓咪肢體呈現相同的狀態呢？傾聽你的貓咪是用心觀察貓咪極小的特徵和反應，並不是用耳朵而是用心聆聽發掘。

2. Give your cat love blinks 愛的啾咪訴說我愛你

輕輕、慢慢地將你的雙眼閉上再打開，記得做這個練習時要和貓咪保持一點距離。

貓咪行為專家傑克森老爹形容：「慢速的眨眼就像溫和浪漫的『我愛你』」。慢慢閉上眼睛並在心裡想著「我」，閉著眼睛時想著「愛」，然後慢慢張開眼睛時想著「你」。在貓咪放鬆舒適的時候用這樣的方式跟貓咪說「我愛妳」，你極有可能看見牠們回覆你愛的啾咪。

（貓奴請鎮定，不要因為貓咪回覆你的可愛眨眼就開心到尖叫或出現太大肢體動作反而嚇到貓咪）

3. Offer the「cat nose hand」伸出貓鼻之手

貓咪通常用互相碰鼻子來跟對方說Hello、打招呼，你可以模仿這個打招呼方式讓貓咪更親近你。

首先先坐下或蹲下來到貓咪的高度，然後伸出一隻手指，將手指內彎做出像貓咪鼻子的形狀，再慢慢的將手伸往貓咪。伸出你的貓鼻之手，你等於使用了一個在貓咪世界裡「非常有禮貌的」的打招呼方式。記得伸出手的時候你必須放慢速度，並且必須是從貓咪面前伸出或是旁邊，絕對不能從貓咪的上面往下伸手，貓咪才能了解你的友善語言。

4. Keep your voice down 輕聲細語

貓咪的聽覺非常敏感，如果你對貓咪講話太大聲、尖銳、快速或興奮，像有些人因為跟小朋友或狗狗相處習慣了而使用的那種過HIGH的說話方式，都會讓貓咪嚇跑。經過許多實驗證實，貓咪喜歡輕聲細語的人類，尤其害羞怕生的貓咪，更只有可能對講話小聲、沈穩的人敞開心房，這也是為什麼很多人說貓咪最喜歡的人是自己的爸爸而不是餵養牠的自己，原因很可能就是因為爸爸是全家講話比較慢和低沈的人，這讓貓咪最安心最喜歡接近，甚至會自己跳上他們的腳上一起看書、看電視。

5. Use directions consistently 不斷地給牠們指示

當我對我狗狗湯瑪斯說：「哈嘍！帥哥！上來這裡～」牠就知道牠睡覺前和我特別互動時間到了。而貓咪貝拉則是有時候會在我寫作的時候，坐在我旁邊的地板陪伴我，然後有時候抬起頭來看看我，好像是在問我說：「現在是坐大腿時間了嗎？可以嗎？」這時候我就會看著牠並說：「上來吧！」或者用嘴巴發出親親的聲音，久了她就知道什麼時候她是可以上來我大腿上的，這也是貓咪跟人類的溝通方式，你必須不斷地給牠們暗示／指示，讓牠們知道這是你的溝通方式。

6. If your cat gets too rough 教貓咪不要弄痛你

幼貓通常藉由互相玩鬧來發展社交技巧及肢體動作技巧。當其中一隻玩過了頭，太用力抓咬，受害者就會發出大聲的尖叫聲並且逃跑（遠離施暴者）。想要避免貓咪對你太粗暴或教牠不要弄痛弄傷你，你必須學習貓咪的方式。當貓咪咬你的手、腳趾頭當玩具／玩伴的時候，用一個較高音的聲音叫出：「哎喲！嗷嗚！」然後把貓咪放下（到地上）並且不要理牠一陣子，忽略牠。（不要試著和牠講道理）這樣反覆幾次後，你的貓咪將學會咬你和出爪是不可以的，是會傷害你的行為。

每隻貓都有不同的表達及溝通方式（就像人類的方言一樣），最好也最準確的方式是主人藉由仔細的觀察貓咪的行為來學習牠的語言。就連微小的動作和表情都代表著不同的情緒及表達，當你有足夠的經驗與練習，你會發現原來你懂貓咪的語言遠比你想像的多很多。

你又是如何跟你的貓咪溝通的呢？若你有試過或是認為很有效／成功的技巧，歡迎與我們分享！

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珍凱莉——得獎部落格 Paws and Effect 作家，平時在動物收容所當志工，24小時貓奴長，研究行為科學和智慧溝通。



翻譯撰稿：墨汁麻 (Claire Wang)——半個加拿大人，全職六貓媽媽+兼職上班族+兩個收容所的固定志工，所以自認為兩個收容所的貓貓狗狗都是自己的孩子&寶貝。#菜鳥的代養日期 #傭人自搞：墨汁麻的貓天堂



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