心理測驗｜選1隻最想飼養的貓咪　代表你下一段愛情的戀人類型

從想養哪一隻貓可以看出你的下一個桃花！最近日本瘋傳一張圖，是關於貓咪與戀愛的心理測驗，從圖中的四隻貓選出一隻最想養的，就是代表你對下一段愛情的憧憬。



根據日本網站「michill」報導，貓咪是親近之人的化身，自己想要養什麼外型的貓咪跟心中理想情人關聯性不小，從這個日本爆紅的心理測驗可以找出「下一段戀情所喜歡的愛人類型」，只要從這四隻貓的圖片中選出最想要飼養的就可以了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（michill）

A. 波斯貓 B. 暹羅貓 C. 混種三花貓 D. 阿比西尼亞貓

▼▼▼按圖即做心理測驗！▼▼▼

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A.選擇「波斯貓」

波斯貓是一種令人印象深刻的品種貓，通常象徵著有不錯的外表，這意味著你下一段戀情會出現的戀人是屬於帥哥美女型的。

如果能夠對彼此有好感，就會開始一場浪漫的戀愛。

B.選擇「暹羅貓」

暹羅貓是一種溫順而聰明的品種貓，這意味著你下一段戀情會出現的戀人是屬於長相普通卻很有愛心的。

未來的戀人是一位相當會照顧人的人，會一直待在自己身邊，如果你能夠把握住他並理解他的心情，他想要為你保護及付出的慾望就會得到滿足，自己也會很快愛上他。

C.選擇「混種三花貓」

混種三花貓相當受歡迎也對人類相當友善，這意味著下一段戀情會出現的戀人屬於讓你覺得相當舒適的靈魂伴侶。

你可以坦率地跟他談論很多事情，也可以隨意傾訴自己的憂慮或弱點，每次跟對方聊天總是可以聊到忘記時間，在不知不覺中這位戀愛對象就會成為內心支柱。

D.選擇「阿比西尼亞貓」

阿比西尼亞貓是一種神秘且令人印象深刻的品種貓，這意味著下一段戀情會出現的戀人是屬於比較被動且不太好接近的人。

雖然對方似乎喜歡你，但他不會輕易向你表示他的愛意，因此愛情進展會比較緩慢，但你如果採取主動攻勢，也許就有機會發展成一生一次且令人難忘的戀情。

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