碰瓷黨針對遛狗者作案　尤其是不牽繩放狗　一個月成功訛詐20餘次

「碰瓷」——聽説過哇？

一般是不安好心的人假裝從你或者車旁邊路過，明明沒碰到呢就「撲通」一下摔倒在地，誒喲誒喲的説是被撞傷要求賠償…

很多人為了避免麻煩會選擇「私了」，結果就恰恰中了無賴的套路！



沒想到這股子「邪門歪道」竟然還盯上了遛狗人，且成功率相當的高！

遛狗慘遭碰瓷，報警才知被騙

養狗家庭的生活特別規律，每天雷打不動必須要出門遛狗~在遛狗的過程中，難免會跟其他人、狗有交集。

北京一位阿姨遛狗時，遭到人訛詐。

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北京一位阿姨遛狗時，卻遇到了一件糟心事：她的狗狗把路人咬傷了！

事情是這樣的：

這天，阿姨帶着狗狗出門散步，一名黑衣男子説他被阿姨的狗咬傷了！全程牽繩且平時性格隨和的狗狗，怎麼會突然攻擊別人？

據該男人所説，他手裏拿着一根開封的火腿腸，結果狗狗撲上來要搶，他下意識用手擋了下就被咬出了血。

自己無端遭此橫禍，要麼阿姨陪着他去醫院做檢查+打狂犬疫苗，要麼賠償他500元。而阿姨自覺理虧，為了避免後續麻煩，她最終決定通過微信轉賬給對方。

回到家後的阿姨怎麼也想不明白，自己養狗一向很講文明，狗證+疫苗+牽繩齊全，且狗狗從來沒傷過人。難道説…自己被惡意碰瓷了？！

阿姨來到派出所報案，警方調取了案發地的監控錄像後，發現了事情的真相：

只見該男子手裏拿着火腿腸，緊緊跟在阿姨的身後。趁狗狗停下嗅聞路邊物品時，狠狠地踹了牠兩下，狗狗疼痛後本能衝着男子叫了幾聲。隨後，男子扔掉火腿腸，一臉「痛苦」跟阿姨理論，要求阿姨賠錢。拿到錢後迅速上了一輛白色轎車，離開了現場。

事出反常必有妖！

民警根據經驗判斷，該男子的行為有問題，經過一路監控追蹤後，民警找到了嫌疑人馮某和同夥許某。在審訊之下，2人全盤交代了所有的事情：

同為老鄉的馮某、許某為了「搞錢」，選擇在遛狗的高峯時段（早上7點，或晚上18時以後），「碰瓷」單獨遛小型犬的中老年人。

確定目標後，他們會假裝逗狗玩，然後狠狠踢一腳，小狗疼痛肯定會「嗷嗷」叫，這時再給狗主人看事先割開的傷口，向對方索要醫療費「私了」。

畢竟狗狗又不會説話叫屈，再加上有些人遛狗不牽繩，自知理虧果斷選擇「花錢消災」，導致他們屢戰屢勝，一個多月來已經成功得手20多次，獲利上萬！

後續，2人因涉嫌敲詐勒索罪被刑事拘留，案件正在進一步審理中。

文明養犬，不給壞人留機會！

不得不説，現在的壞人不愧是「專業」的，充分掌握了老年人的心理弱點：1、怕惹事怕麻煩， 2、遛狗不喜歡牽繩。

因為兒女常年在外上班，很多老年人為了緩解生活的孤獨，會選擇養一隻小型犬作為陪伴，日常還可以借遛狗之際，在家附近散散步、運動一下。

但是也受傳統的養犬觀念影響，很多人會覺得「自家狗很聽話，不需要牽繩」，就算子女或身邊人勸説，他們也依舊固執己見…

雖然並不能説「遛狗不牽繩就一定會出事」，但就像這件事一樣，好在是阿姨全程牽繩，才能這麼快察覺出不對勁。

而且，就這都能被碰瓷，要是不牽繩呢？被騙子碰瓷、花錢消災都已經算是很輕的後果了，萬一真的傷害到他人得有多愧疚啊！

壞人防不勝防、我們也應該約束好自己的行為，不給「壞人壞事」找到機會：

1、辦理正規的狗證、及時接種疫苗；

2、出門全程牽繩，不讓愛犬脱離控制或離開視線；

3、如因狗狗與他人發生衝突，及時理性處理事情；

4、勇於承擔責任，根據醫院檢查結果賠償相關費用。



説一千道一萬，從自身做起、文明養犬才是消除隱患、解決問題的最好辦法！

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