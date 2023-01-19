你準備好飼養貓咪了嗎？　先評估這三點再決定是否領養喵星人

誰是年輕世代的「第一寵物」呢？近幾年，由於社會型態的改變，養貓人口大幅增加，正值事業起飛期的35歲以下年輕人，更是穩佔養貓大宗的寶座。

文：凱小姐／滔客



正準備領養貓咪的小馬與莉莉，也在此大宗之列。兩人經過找貓前的溝通、協調，小莉表達了她對於飼養寵物的原因與期待，小馬則表達出自己的擔憂。最後，愛妻心切的小馬在準備領養前，評估了以下三點，並做好準備：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一）心態

兩人雖然還未準備為人父母，飼養貓咪肩上的責任絕對遠不如養孩子，但也不是想養就養、不養拉倒。飼養貓咪就像多了一個家人，吃飯時必須想到牠、拉屎時必須想到牠、玩樂時必須想到牠、出遠門時更要為牠安排好一切。就算領養前無法做100%的保證，也要有「風來將擋、水來土掩」的準備。

二）環境

貓咪不像一般人一樣，非得有自己的床，但一定要有可以躲藏的空間與動線。櫃子上、沙發下、桌子下，都是牠們絕佳的躲藏地點。就算人們再怎麼不喜歡牠們躲起來，也要有即使看不見貓咪時有所尋覓的方向。當然，如果有自行準備的貓床或是舒服的布料空間，能受到貓咪愛戴的話是最好不過了。這點，夫妻倆早已準備妥當，至於貓咪到時候喜不喜歡，那又是另一回事了。

三）金錢

現在多少年輕人不敢生小孩，就是因為時代不同了，不再是隨便養、隨便長大的年代。打從娘胎出來便是幾百萬的教育費，不花這些錢又擔心孩子輸在起跑點。貓咪不用教育費，但至少除了基本的生活費，也要預備突然生病所需負擔的醫藥費。兩人目前有在工作賺錢，準備個10000～20000的基本醫藥費，其實是還在可以負擔的範圍內。

有人說，尋找愛貓需要緣分，小莉當然也知道這一點。只是，迫於時間安排上的急迫性。最後，兩人在新北市的某間收容所，領養了一隻尚未被馴服的炸毛小母貓。

兩人知道，未來的日子多了一份挑戰、一份甜蜜的負擔，必須攜手勇敢面對。他們也堅信，世界上絕對沒有解決不了的事情。

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