封城下母貓被困25天　獨自誕下6小貓　這東西滿布牙印令網民淚崩

早前看到一個熱搜，一下子擊中了我。——#母貓被封公司獨自產崽啃即食麵求生#收養人：即食麵盒上全是密密麻麻的牙印......



這隻偉大又幸運的流浪貓媽，被封公司25天，不僅獨自產崽，而且還靠著啃即食麵頑強的活著！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事情是這樣的，先前四川網友@曾先生 上班時在大馬路上看到一隻可憐的流浪橘貓。

瘦瘦小小卻挺著一個大肚子，網友心想牠應該是懷孕快生了，如果不幫牠一把，這貓可能很難活下去......

便嘗試叫了一下貓咪，沒想到牠竟跟著網友一直跟到單位。

網友找來一個大紙箱加一個棉墊子，就給牠簡單做了個窩。期盼這隻橘貓媽媽能早日平安生娃。

但意外還是發生了！！四川突發疫情！網友被封在家裏不能出門，而貓媽卻獨自被隔在公司。

不過網友知道，公司衛生間有個水龍頭是壞了，當時沒來得及修，一直在滴水。希望貓咪能自己找到水喝吧......

從8月25號，一直到前天9月19號才解封。

網友內心愧疚又擔心，封了這麼些天，自己也沒能來看看貓。一解封就趕去公司，映入眼簾就是下面這一幕：貓媽媽已經平安生下了6隻小貓崽，牠正在窩裏給小奶貓們餵奶。

不遠處的地上全是即食麵渣渣，和被撕咬開的即食麵盒，盒上滿室被貓媽啃咬的牙印兒。

網友推測，貓媽媽就靠著公司僅有的三四桶即食麵，還有衛生間滴水的水龍頭，艱難撐過了這無人餵食的20多天。

網友說：每一個小牙印兒，都是母愛啊！「看到滿是牙印兒的泡麵桶，真是心疼貓媽圖片，又感覺到母愛的偉大！」、「那個泡麵盒子那麼硬，牠一定很努力地在拆開吧！」、「牠一定用盡了所有力氣，才咬開那麼硬的泡麵桶吧」。

為了活下去好好照顧自己的6隻貓崽崽，貓媽已經很拼命了。

善良的網友，也感慨，「萬物有靈，生命平等，看到滿是牙印的即食麵盒非常動容。」

一想到貓媽剛生產完不久，身體比較虛弱，光是吃泡麵喝水肯定沒什麼營養。

網友立即跑去菜市場買了給貓咪買了豬肝、鯽魚、雞胸肉等肉肉，準備做頓好的給貓咪加加餐......

很慶幸，網友公司還有有水和泡麵能讓貓媽勉強活下來。

也很幸運，貓媽遇見一個好人，網友說，自己後續自己會安頓好貓媽媽一家。

找一個自己信賴的人、一個真正愛貓的人，收養了貓媽，讓牠後半生不用再辛苦流浪。

大家看到貓媽頑強求生的故事，也為之動容：「貓吧，是純肉食動物，除了肉，碳水其實給不了牠太多能量，所以貓媽是在用自己的身體為孩子圖片」

動物的母愛和人類比起來，有過之而無不及。

「還記得武漢疫情時，主人去隔離，家裏的貓媽媽吃光了魚缸裏所有的魚活了下來......」

還有一位網友說，「昨天，自己刷到一個狗媽媽自己瘦的皮包骨頭了，卻把自己的寶寶餵得胖胖的。」

女子本弱，為母則剛，在小動物的世界裏，牠們的母愛一點都不比人類的少。

或許你也發現了，即使是貓咪做了母親之後性格也會發生一定變化。

有些流浪母貓，懷孕前小心翼翼儘量遠離人類，一旦自己懷孕了性格就會變得親人，甚至會冒著危險碰瓷兒人類......

仔細想想也是啊，畢竟，貓媽懷孕後身體需要營養食量大增，挺著大肚子也很難找到食物，才會向人類求助。

母愛不分物種，危難時刻，媽媽們總是第一個衝出來，為孩子擋下所有的危險和苦難。

就像這隻啃泡麵20多天的貓媽，食物再怎麼匱乏都沒有放棄，硬是用自己的身體養活了6隻嗷嗷待哺的貓崽......

很多人都說動物沒有感情的，但事實證明，在母愛面前眾生平等。

寶寶們求擴散！讓我們一起為母愛，點贊！！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】