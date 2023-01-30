汪星人暴風成長變可愛巨獸　主人站旁邊瞬間顯超級嬌小：是牠太大

國外有名飼主時常在社群平台上曬出家中巨型愛爾蘭獵犬的日常照片，巨大體型讓許多網友看傻眼，就連160公分高的主人站在旁邊都顯得十分嬌小，狗狗驚人的個頭意外在網路上引發網友熱議。



從抖音用戶@bruhpuppy上傳的影片中可以看到，愛爾蘭獵狼犬「Arlo」因為體型超級巨大，因此完全無法像尋常小狗一樣舒服的趴在沙發上休息，必須得屈膝坐著，連一旁身高160公分左右的主人看起來都超級嬌小。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼站在大狗身旁，主人秒變嬌小了。▼▼▼

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從主人剪輯的影片可以看到，雖然Arlo現在有著驚人的體型，但小時候卻跟尋常小型狗一樣嬌小可愛，一路就像吹氣球般「暴風生長」，讓不少網友全看傻眼。

其實，一般愛爾蘭獵狼犬平均身高達90公分，體重大約落在50到75公斤之間，是世界上體型最大的犬種之一。而「小巨人」Arlo也意外在社群平台上擄獲不少粉絲的心，許多網友看了影片都紛紛留言直呼「巨人的身體，天使般純真的眼神」、「不可怕，超可愛！」

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