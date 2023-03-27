殘障鬥牛犬遭遺棄更被綁鐵軌中央2天　火車直接從頭上開過超恐怖

美國費城有隻殘疾狗狗最近被人發現獨自坐在火車鐵軌上動彈不得，在兩天兩夜的時間裡，火車不斷從頭上呼嘯而過，命大的牠則幸運躲過一劫。救援組織推測，這隻狗狗過去遭受嚴重虐待，是施虐者為了掩蓋狗狗傷勢而惡意將牠遺棄在危險的鐵道中央，任其自生自滅。



從當地救援組織「Philly Rescue Angels Incorporated」在臉書上傳的貼文中可以看到，這隻被短暫命名為「Lucky」的鬥牛犬因為脊椎骨折而半身不遂，因此用手撐著地板、獨自坐在鐵軌中央，不遠處還發現皮帶與項圈。救援組織表示，被惡意遺棄在鐵軌上的Lucky已經待在原處整整兩天，火車不斷從頭上駛過，險象環生的處境讓人看了都於心不忍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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救援組織表示，由於Lucky脊椎嚴重骨折，一開始救援人員還以為是被火車輾過導致，後來才發現Lucky過去應該遭受過嚴重虐待，後來被人丟棄在火車軌道上，企圖掩蓋施虐事實，讓他們直呼「這就是最純粹的邪惡！」

Lucky被救援後正接受積極的治療，但由於傷勢實在太嚴重，目前的醫治都只會暫緩疼痛，並不能修復任何傷口。且除了脊椎損傷之外，Lucky身上還發現有深深的擦傷與斷牙情形，儘管復健之路漫長，且再也不能行走，但救援組織表示未來將努力讓Lucky學會使用輪椅，迎接新的狗生。

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