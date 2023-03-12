將大半工資花在毛孩身上　被人質疑這值得？深圳人的她霸氣回應

在深圳，怎樣才算人生贏家？或許你聽説過這樣一個答案：「年紀輕輕，貓狗雙全。」別笑，但凡你有養寵物的經歷又或者跟身邊養寵物的朋友深入交流過，就不會認為這僅僅是一個段子。畢竟，在深圳能貓狗雙全的人，要不有閒有錢，要不沒閒，但很有錢。

/ 佩佩和凱撒



要照顧好一個毛孩子，太不容易了，真的需要付出很多的時間、精力和金錢。我和身邊很多朋友都是鏟屎官的一員，我們便經常調侃：「養好寵物比養好自己都難，都説深圳賺錢深圳花，我們是大半工資都給了牠。」相信很多深圳養寵人和我的感受是一樣的：痛並快樂着。錢包是真的痛，快樂是真的快樂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛毛孩，就要全心全意待牠好

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PART ONE# 一入寵門，喜當「爹媽」 #

我是一個比較恐婚恐育的人，但身邊很多朋友日常都會叫我「大頭媽」。大頭，是我領養回來的狗狗，一隻出生在中國沒鬥過牛的法國鬥牛犬，我們相遇在3年前，他2歲的時候。在此之前，雖然我很喜歡狗，但我一直覺得養寵物很簡單，有吃有喝，活着就好，重要的還是對牠負責，能善始善終。可隨着我和大頭相處的時間越來越久，感情越來越深，這個觀念發生了巨大的改變。

也説不清楚什麼時候開始，我發現自己離不開大頭了，甚至會產生分離焦慮。當朋友週末叫我出去玩，我第一反應就是：遠嗎？能不能帶狗？不能就算了。

我對他的照顧也變得越來越精細。聽説熟自製更健康，我便開始學習買菜自製狗飯，學習寵物食品營養配比，開啓了每週一次的切肉之旅。為了大頭能吃上健康的零食，我還學會了烘焙，中秋做月餅，生日做蛋糕…平日裏，自己都不捨得買來吃的蛋糕，買給大頭卻可以毫不猶豫。

為了獲取更多餵養經驗，也為了大頭能交上朋友，我還加入了很多狗友羣，第一次被叫「大頭媽」也正是一位羣裏的狗友，對於這個稱呼我還十分受用。通過大頭認識的朋友，也都是在他們寵物的名字後面加個爹媽來稱呼對方，大山爹、駝駝媽、肥豬媽……統統不知道對方的全名叫什麼。

而且我發現這現象還挺普遍的，有一次下班，我跟同事説：我要趕緊回去了，晚了我兒子（大頭）會想媽。同事很自然地接話：「我家女兒也會想爹。」，他口中的「女兒」正是家裏貓咪。我和狗友們也會經常互相調侃：「感覺養了個祖宗，養個娃也不過如此吧！」，但我們很樂意自稱或者被稱「爹媽」，畢竟隨着和毛孩子相處時間變長，責任變重，他們早就成為了我們真正意義上的「孩子」。

PART TWO# 深圳打工寵物花，大半工資給了牠 #

當上了「爹媽」，自然會想着儘自己能力給孩子最好的。代價則是花錢如流水。作為一名單身未婚女青年，我不知道在深圳養娃一個月究竟要花多少錢，但我跟我身邊的「爹媽」討論過，一致認為：在深圳養寵，沒娃勝似有娃，深圳打工寵物花，一分別想帶回家。拿大頭來説，一個月光是買主食的肉，就要花掉1000元以上，所以，每次給大頭切完肉，我都會由衷感嘆一句：吃得還不如狗。再加上做零食的各種材料、每天下午茶的無糖酸奶和新鮮水果、搭配在熟自製裏的補劑等等，在吃方面的開銷就接近2000元，這還不算玩具、洗澡、去寵物樂園這些日常開資。

當然，如果只是吃貓糧狗糧的話，費用沒那麼誇張。但一旦生病，醫藥費這筆鉅款，誰都逃不了。法鬥這個品種本身存在着基因缺陷，極其容易皮膚病，所以在剛領養大頭的時候，每週都要去一次寵物店洗澡泡藥浴，每次花費大約是110元，如果碰上了那種需要驅蟲，那麼花費直接翻一倍。

同事家的貓，前段時間頻繁嘔吐，半夜帶去看急診住院掛水，換了兩家醫院治療，一頓折騰下來，3000多塊就沒了。狗友jingjing更絕，前段時間，她驅車3小時，帶她的英鬥「肥豬」去廣東省最專業的獸醫院做年度體檢。剛開完檢查單，肥豬媽就拍了個照片給我看，普通例行體檢的費用就得2000多，加上來回油費過路費等等，那一次體檢花了近3000。

雖然眼看日漸乾癟的錢包很心疼，但説到底，我們不僅僅只是希望我們的毛孩子活着，還希望他們可以活得久一點，再久一點。

PART THREE# 深圳打工人卷，養寵人更卷 #

對於養寵人，付出都是心甘情願的，即便花費巨大。原本以為作為毛孩子「爹媽」，這些行為已經很稱職了，但加入狗羣之後，我算是小刀拉屁股——開眼了。在我以為大頭300多元的胸背已經算很昂貴之時，jingjing已經給「肥豬」用上了在蘇黎世花800元購入的真皮狗帶。駝駝和vicky，甚至擁有一整個衣架國際知名品牌的寵物胸背、衣服、牽引繩，總價值相比於我的一整個衣櫃，只多不少。

更讓我震驚的是，你見過給狗買金子的嗎？在認識金毛凱撒之前，我也沒見過。凱撒不僅只擁有一個「金豬牌」，在過12歲生日之前，凱撒的「爸媽」還給他去金店串了一串「長壽珠」。他們家裏除了凱撒，還有一隻貓叫佩佩，過年的時候，也穿上了跟鏟屎官同款的「親子服」。當然，除了狗之外，身邊養貓的朋友也很卷。吃飯用的貓碗不只追求「能用就好」，而是要美觀、陶瓷的、增高防脊椎病的，喝的水也要用智能飲水機，只因為貓喜歡流動的水源。反觀這些主人，哦對，還有我自己，給寵物花錢大手大腳，自己買一件50塊的衣服唯唯諾諾，這大概就是：今天你不在搞錢上卷死我，明天我就在養寵上卷死你。

PART FOUR# 深圳養寵人，為什麼願意付出那麼多？ #

我知道，看到這裏會有人開始説：「你會這樣照顧你爸媽嗎？」、「寵物而已何你沒事吧？」，但我想説，我和我朋友的爸媽，早就被我們的毛孩子征服，而毛孩子的愛，更讓我們覺得這一切都值得。在擁有大頭之前，我的生活是迷茫並且日夜顛倒的。在「只有搞錢、沒有生活」的深圳，每天繁忙的工作與孤獨的生活，早已讓我疲憊不堪，工作日不想上班，週末不想出門社交，甚至一度思考拼命搞錢的意義在哪？直到大頭走進了我的世界，我的生活發生了翻天覆地的變化。我的生活開始變得規律，為了保證大頭擁有充足的運動量，需要橫跨深圳兩個區上班的我，每天早上7點準時起牀，以遛狗開啓一天的生活。因為大頭，我開始有了社交，人也變開朗了不少。

作為擁有金毛的富貴媽，除了遛狗之外還得陪富貴玩「尋回遊戲」。這對於打完工累得不想動的富貴媽來説，動輒一個鐘的遛狗時間，可以簡稱「痛並快樂着」，但她一天的壓力也隨着遛狗消失不見。SL現在一下班就衝回家，她説她在諾大的深圳終於有了精神寄託，總算知道自己那麼努力賺錢是為了什麼。我媽有潔癖，以前我總説想養狗，她就説：「要麼狗走，要麼你跟狗一起走」，現在每天回家第一件事就是跟大頭打招呼。

雖然現在問她為什麼接受大頭，她還是會嘴硬地説：「你喜歡我才勉強接受的」，但我知道在我忙於工作的時候，是大頭代替了我的陪伴，讓我媽在家能夠更開心。jingjing雖然總是調侃自己是肥豬的「舔狗」，但之前跟她聊天的時候，就聽她説：「無論我付出了多少，都覺得自己是賺了的。肥豬給我的陪伴和愛，是不能用錢來衡量的。」

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