登機前突然行李超重2.3公斤！夫妻打開驚見芝娃娃探頭打招呼

汪星人怎麼在行李箱裡？根據People的報導，美國德州一對夫妻克莉絲蒂 (Kristi Owens) 與傑瑞德 (Jared Owens) 日前準備前往拉斯維加斯旅行，在機場辦理登機手續時，被工作人員告知行李超重2.3公斤，因為不想要多付額外的費用，夫妻倆於是決定打開行李箱重新整理，沒想到一打開竟然看見自家芝娃娃伊奇 (Icky) 從靴子裡探出頭來，一臉無辜好奇地看著大家，讓在場所有人瞬間傻眼！



傑瑞德表示，體型嬌小的伊奇平時就很喜歡鑽進家裡的衣物裡，這次牠趁大家不注意偷偷躲進了靴子裡，而忙著整理行李的家人也恰好沒發現，直接把行李箱關起來，才會不小心把牠「打包」。當時克莉絲蒂和傑瑞德原本很擔心航空公司會以為他們試圖偷渡寵物，幸好大家都非常善解人意，也覺得遇到這種事情很有趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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為了不讓夫妻倆因此錯過班機，一位熱心的機場工作人員凱西 (Cathy Cook) 主動表示願意暫時照顧伊奇，並告訴他們放心去旅行，克莉絲蒂和傑瑞德為此非常感動。好險夫妻倆當時有決定把行李箱打開減輕重量，不然伊奇就只能被悶在裡面，還可能在運輸過程中發生危險，身為毛孩爸媽真的要隨時注意汪星人和喵星人的動向！

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