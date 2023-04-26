教你如何令狗狗停止吠叫　飼主宜先了解原因　這些錯誤行為勿做

狗狗總是吠叫吵鬧難免會讓人覺得心煩意亂，尤其是一些飼主剛剛工作回來，自己比較勞累，而狗狗卻在旁邊不停地亂叫，此時的心情肯定好不到哪裡去。



不僅如此，如果狗狗叫的太大聲，吵到的不僅僅是自己，鄰居也可能因此而受到影響。所以我們要想辦法讓牠們盡快安靜下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼如何讓狗狗停止吠叫▼▼▼

+ 15

1）糾正一些錯誤行為

多數人聽到狗狗亂吠的正常舉動就是對狗狗大吼一聲讓牠們來停止叫喊，不過這樣的行為可能會適得其反。因為狗狗可能會將我們的吼聲當成是對牠們的回應，從而繼續發出吠叫聲。

2）猜想一下狗狗可能吠叫的原因

狗狗會吠叫的原因有很多，吸引主人的注意，或是用這樣的方法來提醒飼主自己想要進食。異常聲響、陌生人或是單純的無聊都有可能是牠們吠叫的原因。

3）改善的方法

有的飼主回來的確比較晚，所以狗狗可能是因為肚子餓而吠叫。這是可以給狗狗提供一定的食物，看看能不能解決這個問題。如果是因為聽到異常聲響狗狗才不斷地吠叫，可能是狗狗的膽子比較小，給予狗狗適當地安撫，平時也可以發出一些聲響來讓狗狗習慣這種情況。

有的狗狗之所以會吠叫單純是為了吸引主人的注意，這時候最好的解決辦法就是無視狗狗，不要對其表現出過分的關心，否則狗狗很有可能得寸進尺。當狗狗發現這樣的行為沒什麼用時就會慢慢地停止吠叫。

另外一些狗狗是因為精力過盛導致的，因為一天沒見到主人而且休息了一天，處於興奮的狀態。對於這樣的情況可以讓狗狗做一會兒運動，或是玩一些耗費精力的遊戲。

如果以上的方法都沒什麼用，那麼最好觀察一下狗狗的狀態。如果狗狗表現出不適，可能是因為某些疾病使其產生疼痛所致的，對於這種情況最好儘早帶狗狗去醫院檢查一下。

延伸閱讀：如何訓練狗狗聽懂自己名字？ 取名宜易發音 訓練過程這行為勿做

+ 5

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】