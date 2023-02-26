狗狗生氣了怎麼辦？ 作為主人應這樣做　絕不能輕視汪星人情緒

狗狗生氣要哄嗎？一齊看下去吧！



狗狗生氣了怎麼辦？

不理你就不理你，不要管著牠們 ，牠餓了自然會吃的。哎......沒事~小狗都是死臉~過下就好了！別太在意！繼續哄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼狗狗生氣，作為主人應這樣做▼▼▼

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我曾經哄過我家毛毛一整天啊，說好的送好吃的，到晚上才搭理我。狗狗生氣是正常的，你不管牠牠自己就好了。我家多多也經常生氣，不用理牠，不出2天牠自然會去找你的。用牠喜歡的食物和玩具慢慢引導，要有耐心，不要對牠凶，要表現出很疼牠很愛牠的動作，但不要嚇著牠。用手撫摸樂樂的頭部，一邊跟牠玩和說話，慢慢會好的。我家狗狗剃毛後生氣也不愛理我，後來好了，順氣自然吧！餓了就知道找你了。是生氣了，不要不理牠，要抱抱牠，撫摸著牠的頭，給牠說說好，哄一哄吧，像對待一個孩子。不用管牠，你越哄她越來勁。下次會加個更字的。不理牠的話，牠自己就會找你的~不要理牠，不能給牠養成壞的習慣，過一會就好了。

網友A：過一段時間就好了。狗狗跟孩子一樣，會生氣會撒嬌的，哄哄牠親親牠就好了。多和牠玩玩就好拉，帶牠出去逛逛就好了，過幾天就忘了的。多哄哄牠、抱抱牠、摸摸牠、陪牠玩玩，過一會就好了。

網友B：小虎，乖! 呵呵，沒事的，狗狗麼，耍耍小脾氣很正常 而且狗狗不記仇的，一會兒就和你親的不得了了，不過不要一直哄牠，這樣對於以後的訓練不太好，最多哄兩句就讓牠自己慢慢恢復吧。

網友C： 牠肯定是以為你們不愛牠，不喜歡牠，牠會有點自卑感，建議多與牠溝通！ ！把牠抱出來摸摸，和牠說話，再帶牠去散步跑步，注意的話一定不會再不開心了！上面說的對，牠可能以為你們不想要牠了，沒事多抱抱，多和牠說說話，多帶牠出去，陪牠玩玩，狗狗不會記仇的，很快就沒事了。

狗狗生氣要哄嗎？

雖然我們養狗的都很愛護自己家的狗狗，但總會有疏忽大意的時候，會讓自己家的狗狗生氣。有的主人可能認為狗狗生氣只是鬧情緒，沒有甚麼需要注意的。但波奇網小編想要告訴大家，狗狗畢竟還是肉食動物，生氣的後果可大可小，萬一造成甚麼嚴重的後果，責任還是主人承擔的。所以，狗狗生氣的情況可不能輕視。

狗狗生氣不能輕視

首先，我們應該如何判斷自己家的狗狗是否生氣了呢?狗生氣主要表現為鼻上提，鼻部出現皺紋，上唇拉開，露出犬齒，兩眼圓睜，目光銳利，耳朵向後斜向伸直，從喉頭發出「嗯~嗯(長音)」的威脅聲。用力跺四腳，身體僵直，被毛豎立，尾巴高舉或夾住，與人保持一定的距離。還有可能會出現隨地大小便，或者破壞家具等情況。如果兩前肢下伏，身體後坐，喉頭發出延長「喔一喔」聲，則表明即將向您發動進攻。

狗狗生氣的樣子還是很可怕的，那麼當我們遇到這種情況的時候該怎麼辦呢?我們可以分散一下狗狗的注意力，拿平時牠們比較喜愛的玩具來吸引牠們的注意力，然後慢慢的撫摸牠們，通過這種方式賴安撫牠們的情緒。主人要盡量安撫狗狗的情緒，讓其能夠盡快平靜下來，避免長時間的生氣造成不好的影響。

如果說狗狗隻是對主人生氣的話，那麼一般問題都比較容易解決。但如果狗狗是對陌生人產生怒氣的話，那麼後果可能會很嚴重。所以要從平時做起，出門在外一定要給狗狗系上牽引繩。這樣狗狗的注意力會更多集中在主人身上，對陌生人平靜而禮貌，還能避免狗狗看到其牠貓狗時情緒過於激動而無法控制。而在外面的時候，也要盡量避免狗狗和陌生人的直接接觸，說不定某個動作就會惹毛我們的狗狗呢。

小狗為甚麼會生氣不理人？

說明牠在你家是老大了。至少牠是這樣認為的。小的時候太寵著了。有些狗狗會這樣，要及時的製止。當牠不理人的時候把牠關起來。當牠友好的時候獎勵牠。在家裡搗亂是一定不能允許的。教訓和獎勵一定要並存。出去的時候最好把自己的東西收好了。只留下牠可以碰的東西。最好是光光的地板。長期下來牠就知道甚麼該做甚麼不該做了。

打完小狗，還用哄牠嗎？

我看還是不哄的好，我家狗也是這樣，每次都在家拉便便，打完了過會哄牠後，下次沒人在家時又來了，現在1歲了都改不了，嬌得很一打就串你腳下嗚嗚叫，可憐兮兮，又不忍打，所以如果不想總是在家撿便便，趁牠還小還是好好管的好。

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