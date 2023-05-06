墨西哥屋頂驚見會動發臭抹地布　洗乾淨後揭超萌真面目：是天使汪

墨西哥有一群可憐的狗狗日前發現遭到飼主拴在屋頂上任由牠們自生自滅，惡劣的生活環境讓牠們身體相當虛弱，身上毛髮更是又髒又長。幸運的是，狗狗們被救援出來後紛紛被收養至新家，煥然一新的樣子與剛被救出來時奄奄一息的模樣相差甚大。



狗狗「泰瑞」（Terry）是當時在屋頂上被發現的其中一隻狗狗，牠在收容所等待了幾個月，終於等到一對來自加拿大的夫婦飄洋過來申請領養。從救援組織「West Coast Paws」上傳的紀錄影片中可以看到，泰瑞身上的毛髮原本嚴重打結、卡了厚厚的髒污，拖著無精打采的腳步的模樣看起來讓人相當心疼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而，被救援後的泰瑞經過四小時的清潔與美容，化身可愛的「雪白泰迪熊」，生性活潑愛玩的牠終於重拾笑容，不但在收容所期間與其他員工與狗狗關係融洽，被領養後更總是無時無刻都搖著尾巴，彷彿像用盡全身力氣告訴新主人「我真的好愛你喔！」救援前後超大的落差讓不少網友看了都好感動。

據了解，泰瑞被收養後改名為「泰迪」（Teddy），目前與新主人快樂的生活在新家庭中。整個過程被分享到網路上後，吸引許多網友留言直呼「多麼不可思議的轉變！」、「祝福泰迪擁有世界上所有的愛與幸福」、「最糟糕的開頭與最幸福的結尾，願世上所有狗狗都能被溫柔對待。」

救援組織「West Coast Paws」分享了Teddy的近況：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】