貓狗怪行為｜毛孩「歪頭殺」不是在裝可愛？背後潛在含義要留神

貓咪狗狗的「歪頭殺」的含義？你是不是經常遇到過自家狗狗或者自家貓咪經常歪着頭看着你，這個時候肯定你的第一反應是，哎呀，貓咪，狗狗怎麼這麼可愛，太萌了！其實，貓咪狗狗歪頭可不只是在賣萌哦，歪頭殺裏有很多含義的哦~



貓狗們歪頭殺的3個意思！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 7

1. 牠們正嘗試聽更清楚

貓狗可以通過旋轉耳廓接收聲音，找到聲音來源方向。牠們的雙耳位置相對較近，所以通過調整頭部的位置，大腦計算出聲音達到每隻耳朵極其微小的時間差，從而判斷聲音來源地到自己的距離。

2. 嘗試理解你

動物行為學專家表示，當貓狗聽到我們說話的時候，牠們試圖識別出熟悉的詞語或者音調，比如「吃肉肉」或者「出去玩」。

延伸閲讀：貓貓冷知識｜貓咪愛你的舉動 鬍鬚暗藏情緒 展露這處是依賴表現（點擊連結看全文）

+ 8

3. 為了看清我們的面部表情

貓狗的「語言」是由叫聲、面部表情和肢體語言共同組成。所以，我們跟牠們說話時，他們會自動試圖「翻譯」我們的面部表情和肢體語言。

雖然聽力很好，但是貓狗有嚴重的近視，能看到的顏色種類也很少，由於頭顱以及面部結構不同，狗狗和人類的視覺也有很大區別，雖然整體事業幅度比人類寬，但是雙眼視野重疊的區域要小得多。吻部較長的狗狗，正中視覺下方會出現盲區。

如果當你發現，你家寶貝一直長時間的歪着頭，不止是在看你的時候，甚至吃飯，走路都是這個姿勢，那你就要當心了，很可能，你的寶貝的脖子出現了問題，這個時候，就要趕緊去看醫生了！

延伸閲讀：貓咪能當治療動物？社交力強卻有68%因壓力提早退場：挑戰不簡單（點擊連結看全文）

+ 9

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】