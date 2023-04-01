貓貓冷知識｜貓咪愛你的舉動　鬍鬚暗藏情緒　展露這處是依賴表現

如果我們對於貓咪傾注了愛，貓咪也是會感受到的哦，並且，牠也會通過牠的一系列動作像我們表達牠對主人的愛，那麼，如果貓咪也信任並喜歡你，牠會做哪些動作呢？



貓咪的哪些舉動可知牠喜歡你？

首先，主人在和貓咪接觸時，牠越放鬆說明對主人越放心。真正向主人敞開心扉的小貓咪，會在主人的懷抱裡用不停的呼嚕聲來表達心滿意足，同時在主人懷裡是完全放鬆的，身體柔軟，甚至感覺不到肌肉的力量。從小生活在主人身邊的小貓咪，即便不停地變換姿勢，只要牠感覺得到主人的雙手，就不會有不安的感覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪喜歡你的舉動▼▼▼

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貓咪是對主人心生疑竇、滿懷疑慮，還是滿懷信任很是喜歡，從如下幾個方面可以看得出來：相信主人，貓咪梳毛梳理毛髮，是貓咪心情放鬆的表現。

如果翻著肚皮給主人看，當貓咪向主人展露了牠最大的弱點之處——腹部，是對主人表現出了極大的依賴。

如果一隻新來的小貓咪願意在離主人不遠的地方梳理毛髮，也就說明牠對主人的人品有了一點肯定，至少覺得這個人應該不會傷害到牠。這說明，貓咪對主人的信賴已經一點一滴地建立起來。

通常，家養的貓咪在主人面前翻著肚皮滾來滾去，那是在向主人撒嬌呢，貓咪希望通過這種方式來獲得主人更多的關注。

鬍鬚是貓咪心情的晴雨表，貓咪的鬍鬚是一部高性能的「雷達」，一般認為，貓咪利用鬍鬚來判斷身體是否能鑽過各種縫隙。這部「雷達」同時也是反映心情的晴雨表，貓咪感到無聊時，鬍鬚也萎縮，無力地鬆垂著，但如果一隻貓咪和主人對視時鬍鬚朝向鼻子的前方，注意：此時此刻牠對主人並無好感，且充滿警惕，千萬別一廂情願地把牠拉到懷裡。

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