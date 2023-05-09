女子駕車時遇到流浪毛孩　正想下車與狗狗拍照時被喊停：這不是狗

嗨，我是菠菜呀～有一說一，我能理解各位愛狗黨看到狗狗就想擼的心情。但在野外看到狗狗的時候，先彆着急，辨別一下到底是不是狗比較重要…



青海玉樹，網友@真誠的阿義 就在自駕遊途中偶遇了兩匹狼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友是頭一次這麼近距離觀察到狼，頓時就來了興趣，直接將車停在路邊，打算拍幾張狼的照片留念一下。正當他們開窗伸出手機打算給狼拍照的時候，前面一輛車居然也靠邊停了下來…

然後下來了一位小姐姐，她把狼誤認成了帥氣大狗狗，準備下車爽擼一把。

網友都震驚了：「前面居然下車了，她們要命嗎？」出於擔心小姐姐的人身安全，網友連忙大聲制止：「這是狼哎！！！！！」小姐姐聽到後也嚇到了，趕緊返回了車上：「啊！這是狼啊，這不是狗嗎？！！」

網友哭笑不得，忍不住調侃：「你這是對狼的不尊重，多冒昧啊！」兩個人隔空喊話，把中間的狼都給整懵了，左看看右看看，最後默默溜走了哈哈！

「快走吧，這個人吃了會變成哈士奇…」

哈哈哈，雖然牠們是真的狼，但姑娘也是真的虎啊！（ps:大家在野外不要隨意下車觀賞，避免發生意外。）胡女士和朋友一起到可可西里旅遊，到達青海格爾木無人區時突然尿急，可附近根本沒有廁所，於是她把心一橫決定找個地方，在野外解決。當時她還有些小緊張，忍不住東張西望看看四周有沒有人，結果人沒看到，倒是看到了一隻狼。

胡女士當時沒有反應過來，以為那是隻二哈，便沒有逃跑。幸運的是，狼並沒有攻擊牠，反而安靜地趴在不遠處看着她，眼神中流露出些許震驚和疑惑：「這人撒尿是來搶地盤的？？？」

一人一「狗」四目相對，有點小尷尬，胡女士方便後就趕緊離開了。但有沒有一種可能：狼看四下無狼準備方便一下，一抬頭看見個人覺得好尷尬，於是算了，準備再憋一會。

在美國，許多郊區經常會有野生動物出沒。一天，居住在亞林桑那州的網友@Jill Rogers 在開車經過自家社區時，看到一隻「大狗」端坐在鄰居的車頂上。

起初她以為是一隻哈士奇，就也沒太在意，畢竟網絡上總流傳二哈爬上高處的都市傳説。也不知道這貨是怎麼上去的…可她越開越近，才發現那竟然是一隻郊狼！！

就跟個雕塑一樣，一動也不定地凝視着遠方，散發出一種屬於高階掠食者的孤獨感。網友趕緊提醒了鄰居，請他們多加注意……害，愚蠢的人類，這種狼和狗傻傻分不清楚的事情可太多了哈哈哈！

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