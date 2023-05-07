2023年英國國家貓咪獎　黑白貓除顏值外　更憑這技能率先擠身12強

hi bro 我是蘑菇！竟然還有最聰明的貓貓獎，你敢信？



倫敦正在舉行2023年的國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前幾天，在倫敦舉行了2023年的國家貓貓獎（National Cat Awards 2023），其中有一隻叫Zebby的奶牛貓，讓人印象十分深刻。

牠憑藉自己的聰明才智打敗了一輪又一輪對手，直接闖進12強。

至於Zebby的過貓之處，還得從牠的主人說起……

主人的名字叫Moss，天生有聽力障礙，如果沒有助聽器的幫忙，她可能永遠都生活在一個無聲的世界裏，生活很成問題。直到機緣巧合下，她收養了Zebby。

Zebby似乎知道主人的耳朵不好，所以主動充當起了她的生活助手。

每當電話聲響起，牠都會第一時間跑過來輕輕拍Moss的臉頰，提醒她打開助聽器和揚聲器；如果晚上有奇怪的聲音，Zebby也會及時提供叫醒服務；若是家裏來了客人，Zebby會一邊看着門外，一邊在她面前走來走去，直到她領會自己的意思為止。

平時，牠也很喜歡幫Moss拿東西，譬如取個郵件，遞個拖鞋之類的。可真是一隻懂事又善解人意的小貓咪呀！

當然了，雖然Zebby有特別之處，但也不能忽略了其他競爭對手。

Milo是一隻擅長看護的小貓，最拿手的是照顧病人。牠的主人Sue患有乳腺癌，家裏的狗子Max腿腳不好，需要做手術治療，而Sue的兒子又患有自閉症……

所以，照顧一家人的重擔就落在了小貓Milo身上。

牠會在Sue被病痛折磨的時候鼓勵她，會在Max做手術的時候陪伴牠，會讓Sue的兒子難過的時候守護他……

Milo真的為這個家付出了很多。

而貓咪Jeme則是一台行走的血糖測試儀。牠能及時察覺到主人Jodie的血糖異樣，第一時間提醒，簡直就是主人的小救星！

每隻貓貓對主人來說都是無可代替的存在，是主人生命中最耀眼的那一束光！最後，讓我們期待一下冠軍花落誰家吧！

編按：有關2023年的國家貓咪獎（National Cat Awards 2023）將在7月17日公布

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】