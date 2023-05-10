虐貓？主人剪斷貓咪尾巴給自家貓當玩具？還好真相不是你想像般

最近網上流傳着一個很離奇的故事，大意是説，一隻貓貓的主人把自家貓的尾巴剪斷後，拿來給貓咪當玩具。



視頻裏，真有一隻貓在玩着像是貓尾巴的東西。

玩到興奮時，貓咪還把像是尾巴的東西抓起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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真的還是假的？我簡直不敢相信還有人會這麼做，這麼做到底圖什麼？虐貓？

又或許這不是真的貓尾巴，只是一個仿真玩具？帶着滿腦子的疑問，我在網上翻啊找啊，終於找到了這隻貓貓的主人發佈的原視頻。

圈起來的第三個視頻，就是貓貓在玩尾巴。從主人發佈的視頻記錄裏，這隻貓咪一歲左右大。去年6月時還是一隻小貓咪，在菜地裏溜達。

長大一些啦，知道幫家裏抓老鼠啦。休息的時候，還會和主人玩玩遊戲。在以上的主人的視頻記錄裏，貓咪的尾巴是完好的。

半個月前，主人又發了一個關於貓咪的視頻，視頻裏貓咪的尾巴看起來像是受傷了。

仔細看，發現尾巴的骨頭已經斷掉了，只連着一點皮。主人給貓尾巴的傷口處做了消毒處理。然後剪斷了快要完全斷掉的尾巴，把尾巴放在了家裏。

於是，就出現了文章開頭貓咪玩尾巴的畫面。那感覺，真的就像在玩一個玩具一樣。咬起來，叼在嘴裏，拋向空中，貓咪玩得很開心的樣子。

喂，貓咪到底知不知道自己玩的是牠自己的尾巴呀？怕網友們不瞭解貓咪的真實情況，主人還置頂了自己的留言。

説發現的時候貓咪的尾巴就已經斷了，傷口處也快好了。現在，斷了一截尾巴的貓咪生活基本沒受影響，依然每天跑來跑去，輕鬆爬圍牆。

發現主人在下邊，還要撒個嬌。對於尾巴到底是怎麼斷的，至今是個謎，主人也不知道。

看到貓咪玩自己的尾巴的視頻，很多人都有個疑問：貓咪知道那是自己的尾巴嗎？

平時，我們經常開玩笑説「貓咪和尾巴是兩種生物」，似乎尾巴不屬於貓咪，貓咪也不知道尾巴是自己身體的一部分。

其實，貓咪是知道自己有尾巴的，而且也能感知到尾巴的存在。尾巴作為貓咪身體的一部分，有着自己很重要的作用。

尾巴可以幫貓咪調節身體平衡，在高處走動時，或是從高處往下跳時，貓咪的尾巴可以協調身體部位，起到緩衝和調節姿勢的作用，避免摔傷。

尾巴「躺下」，貓咪真的睡着了。

尾巴可以表達貓咪的情緒，貓咪是什麼心情，從尾巴就能看出來。比如貓咪尾巴垂直向上時，表示貓咪很開心。貓咪尾巴緊繃下垂時，貓咪感到恐懼。貓咪尾巴緊繃炸毛時，貓咪感到了危險，隨時準備戰鬥。

在夏天時，尾巴還是貓咪趕走蚊子的重要工具。

所以，好好對待尾巴吧！

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