日本漫畫家突然休刊 原因竟與咪有關 讀者反應一面倒：理由正當
撰文：聯合新聞網
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當連載中的漫畫遇故需要暫停更新時，作者通常會發表停刊公告來跟讀者們「請假」。而日本有名漫畫家國友翔太郎就在Twitter上發表一則休刊聲明，理由可以說是前所未見。
國友翔太郎表示自己一直想養貓，最近也終於領養了一對流浪貓，然而他說自己和毛小孩展開幸福生活的同時，原稿卻也完全停止了新的進度，只好在Twitter上宣告本週必須得休刊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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雖然作者提到自己會好好反省，但在公告結尾卻說 「因為貓咪在叫了，就先這樣」可見中貓咪的毒還是中得相當深。
有趣的是，網友們聽完這個休刊理由，不但沒有生氣，還表示可以理解養了貓咪因為費心照顧，不小心忽略工作的心情，紛紛留言回應：「這才是真貓奴」、「道歉要露出貓咪啊！」、「休刊理由正當」、「轉職做貓奴了那也沒辦法」大家還幽默敲碗要漫畫家趕快分享貓咪的照片，讓休刊的道歉啟示頓時變得非常溫馨。
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