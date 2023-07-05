潔牙棒近在咫尺卻被「無形結界」阻擋　西摩犬疑惑：這是魔法？

西摩犬（薩摩耶）看起來塊頭很大，但是毛茸茸的白色生物經常做出呆萌的行為，牠們的招牌微笑讓這個世界變得更美好。近日，有紐西蘭的網友在Instagram上分享自己愛犬Harley（哈雷）的日常紀錄，影片一開始可以看到主人把潔牙棒放在透明桌子上，坐在桌子底下的哈雷看到以後，不禁一直抬頭想要咬，但牠卻碰都碰不著，陷入了東西近在咫尺，遠在天涯的絕境，網友看完以後全都笑翻了。



至於為什麼要做這件事情，飼主表示，因為最近Harley蠻頑皮的，常常趁自己不注意時，偷偷跑去廚房翻食物來吃，而拍攝當天剛好看到西摩犬很優閒的坐在透明桌子底下，鬼靈精怪的狗奴於是想到這個惡整方法，希望可以改善西摩犬貪吃的本性，不過當看到愛犬的行為後，覺得好笑又心疼，彷彿說著「奇怪明明看得到呀！」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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今年要滿兩歲的哈雷目前已經在Instagram上累積1,300多位粉絲，主人解釋，幫Harley經營社群主要是想儲存與愛犬相處的回憶，雖然狗狗年紀不大，但是她早已把狗狗當成是心靈上的伴侶了，難過的時候看到愛犬的笑容，心情就變好了，她也盼著藉由分享影片，讓人們可以療癒自己疲累的心情。

影片釋出後，目前已經累積22萬觀看次數，網友紛紛留言「薩摩耶有點…有點那個…指腦袋」、「這個脆脆條離我好近又離我好遠」、「笑死我了………………」、「我以為是做的特效，直到最後才反應過來，我比耶耶還要笨」、「耶耶把桌子底下都擦乾淨啦太棒啦」。

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