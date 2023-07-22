邊境牧羊犬天生螢光黃雨靴？飼主解釋原本不是這樣　直呼：洗不掉

天生自帶黃腳腳？最近一段影片在網路上瘋傳，一隻穿著衣服的邊境牧羊犬站在田邊的柏油路上，但令人驚訝的是牠的腳部，原本應該是白色的毛卻全部都變成黃色，吸引不少網友討論究竟天生就是這樣還是被飼主刻意染色，飼主對此也發出了說明澄清，直呼「根本洗不掉」。



日本一名網友「lutz_sis」家中飼養了一隻邊境牧羊犬名叫魯茲（Lutz），日前飼主上傳一段影片引發百萬網友熱議，只見魯茲站在田邊的柏油路上，原本應該潔白的四隻腳的毛全部都是黃色的，就像是穿上黃色雨靴一樣。由於腳部的黃色相當平均，讓不少網友認為可能原本就是長這樣，也有網友質疑飼主該不會帶狗狗去染毛，引起不少網友討論。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主見狀立刻跳出來說明，表示魯茲的腳並不是天生就是黃色的，更不是自己帶狗狗去染腳毛，而是魯茲頑皮跳進蒲公英田中打滾，結果玩太嗨爬上柏油路後竟然四隻腳的腳毛通通染成鮮黃色，第一眼看到也是很意外。飼主在後續貼文表示，魯茲被染色的四隻腳不管怎麼洗都還是黃的，「看起來很像咖哩，這顏色也轉移到我床單上了」。

飼主事後補上魯茲跑到蒲公英田玩耍的照片，佐證狗狗的腳是真的被花染色，而不是帶去人工蓄意染色的。後續影片曝光後吸引網友討論，網友留言表示「沒想到蒲公英竟然這麼會染色」、「不知道還以為狗狗的腳全部泡浸油漆桶內」、「蒲公英根本天然染色劑」、「看起來就像是雨靴一樣」。

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